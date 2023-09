Wie frei ist die Debatte? - Eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Henry Trefz verdächtigt das Jammern um eine verengte Diskussion einer falschen Grundannahme

Das wird man doch wohl noch sagen dürfen! Die Meinungsfreiheit ist in Gefahr! - Das Wehklagen ist in aller Munde, selbst am Samstag bei der Historikern auf der Heidecksburg klang durch, dass man die Koexistenz verschiedener Haltungen zu einer Sache als solche bedroht sieht, wenn Diskurse verengt werden.

An dieser Schlacht verstehe ich etwas nicht, bitte helfen Sie mir mal auf die Sprünge! Inwieweit wird jemand eingeengt, wenn er Wärmepumpen zu teuer, Elektro-Autos erst recht und den Klimawandel für nicht bewiesen hält? Bitte, wir wollen nicht beratschlagen, ob das so stimmt oder nicht, sondern herausfinden ob die Verfassung in Gefahr ist. Ob die Freiheit der Meinung dadurch eingeschränkt ist, dass es Menschen - ganz gleich ob eine Mehr- oder Minderheit - gibt, die Wärmepumpen für lange überfällig, Elektro-Autos für die Zukunft individueller Mobilität und den Klimawandel sogar schon beim Wetter für spürbar halten?

Unabhängig davon, was nun die Wahrheit ist, können die Meinungen dazu problemlos nebeneinander existieren. Anstrengend wird es ja erst, wenn die einen die anderen so verzweifelt zu überzeugen versuchen, dass es weh tut. Warum findet diese Diskussion eigentlich statt? Warum halten wir so schlecht aus, wenn jemand für weiß hält, wo wir ganz klar schwarz sehen?

Natürlich ist es einfach, als Carl-Zeiss-Jena-Fan auszuhalten, wenn einer Rot Weiß Erfurt für die einzige Mannschaft der Herzen in Thüringen hält. Oder?

Und eine - wenigstens etwas und noch längst nicht genug - gesunkene Grunderwerbssteuer in Thüringen begrüße ich persönlich voll und ganz, völlig egal, wer das außer mir noch tut. Wenn ich aber zu denen gehöre, die möchten, dass sie wieder steigt, dann wähle ich in der Hoffnung, das aus einem Wahlversprechen Tatsachen werden, die Partei, die das will. Falls es nicht passiert, dann war wohl eine Mehrheit dagegen. Aber meine Meinung dazu ist nie bedroht. Mein Geldbeutel ist davon natürlich getrennt zu betrachten. Dort bewahre ich aber auch meine Meinungen nicht auf.