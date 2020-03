Wie gehen Einrichtungen in Saalfeld-Rudolstadt mit Zwangspause um?

Das öffentliche Leben in der Republik geht in den Sparflammenmodus. Ämter, Museen, Bibliotheken, Sport- und Freizeitstätten sowie touristische Ziele haben ihre Pforten verriegelt. Dass die Einschränkungen noch deutlich stärker, werden ist absehbar. Wie gehen Einrichtungen im hiesigen Landkreis mit der verordneten Zwangspause um?

Die Feengrotten sind seit Sonntag komplett dicht, doch allein am Samstag waren laut Marketingverantwortlicher Franziska Schreyer noch einmal 200 Besucher da. Inzwischen weisen Schilder auf dem Gelände großzügig auf die Situation hin, „ich denke, dass es Wirkung zeigt“, sagt sie. „Unser Areal ist leer“. Vor verschlossenen Türen habe ihres Wissens nach noch keiner gestanden.

Nun sind sie in der Organisationsphase der Virus-Unterbrechung, erstellen Pläne für den weiteren Einsatz der Mitarbeiter, gegebenenfalls auch in anderen Bereichen, und loten aus, welches Modell für wen am geeignetsten ist – Flaute im Berg, Konjunktur für die Personalabteilung. Das betrifft vor allem die Grottenführer, deren Tätigkeit momentan freilich wegfällt. „Momentan hat die Verwaltung auch viel mit Stornierungen gebuchter Leistungen zu tun“, ergänzt die PR-Frau. Und ganz allgemein: „Arbeiten ohne Publikumskontakt, wie eben in der Verwaltung, laufen weiter“.

Bergbahn fährt vorerst weiter

Wir bleiben im Bereich Freizeit und Fremdenverkehr. Die Oberweißbacher Berg- und Schwarzatalbahn, Montagnachmittag gegen zwei: „Wir fahren am Dienstag nach dem regulären Fahrplan“, erzählt Leiterin Diana Saager. Generell entscheide man aber von Tag zu Tag. Die Personalsituation ist dagegen empfindlich, weniger des Virus wegen, „als vielmehr wegen der Schulschließungen“. Denkbar sei, vorübergehend von zwei Schichten auf eine zu wechseln.

Als Beförderungsunternehmen der DB RegioNetz Verkehrs GmbH hat die Bergbahn einen Vertrag mit dem Land Thüringen, und das habe zumindest bisher keine solche Leistungen gestrichen. „Wir sind in enger Abstimmung“, sagt Diana Saager. An Interessenten soll es offenbar nicht mangeln, „wir haben nach wie vor Anfragen von Urlaubern in der Region, ob die Bergbahn fährt, und auch immer wieder Fahrgäste. Unser Parkplatz ist nicht leer“. Im Vordergrund stehe jedoch immer die Verantwortung gegenüber den Mitarbeitern.

In der Rudolstädter Kommunalbücherei am Schulplatz gilt Bange machen ebenfalls nicht. Dort wird die Schließung für laufend anfallende interne Aufgaben – wie Bestandspflege, Anschaffung, Aussortierung und auch Reinigungsarbeiten – genutzt. „Die Regale sind schließlich immer ein wenig staubig“, so die Frau, die nicht mit Namen genannt werden möchte. „Es gibt jedenfalls viele Sachen, die zu tun sind und wir aufholen können“. Manche nehmen auch Resturlaub.

Regelmäßig riefen Benutzer wegen Leihfristen an – theoretisch entstünden Mahnkosten, wenn Medien nicht rechtzeitig abgegeben werden, was freilich gar nicht möglich ist. Sowohl in Rudolstadt als auch in der Stadt- und Kreisbibliothek Saalfeld gibt es allerdings eine Kulanzregelung, sie werden automatisch verlängert. Die Medien sollen solange zu Hause aufbewahrt werden. „Die aktuelle Situation ist in gewisser Hinsicht auch eine Möglichkeit, die Arbeit mal zu entschleunigen“.

Training mit Schutzhandschuhen

Nicht weit entfernt auf der Heidecksburg bedauert Direktor Lutz Unbehaun die Situation sehr, „denn ein Museum lebt natürlich von Außenwirkung und Öffentlichkeit“. Die aktuelle Lage sei „bedrückend, aber richtig und wichtig“, ein „Gehorchen der Not“. Die wissenschaftliche Arbeit sowie das laufende Dienstgeschäft, was den Besucherverkehr nicht tangiert, laufen weiter. Nur Führungen sind eben passé.

„Es gibt trotzdem vieles aufzuarbeiten, Inventuren zu erledigen, Archivaufgaben...“, nennt Unbehaun. So sei ein Außenmagazin mit neuen Möbel einzurichten, „wir haben immer zu tun“. Ausdrücklich denkbar sei auch, das Heidecksburg-Mitarbeiter bei Bedarf in der Kreisverwaltung aushelfen. Insbesondere der Bürgerservice kämpfe derzeit wacker mit den vielen Anrufen. Home Office, also arbeiten von zu Hause aus, sei zur Stunden „noch kein akutes Thema“, sagt der Direktor.

Ganz anders im Saalemaxx, wo gerade die Vorbereitungen für diese Zeit des Arbeitens auf Hochtouren laufen. Die gähnende Leere auf dem Parkplatz wirkt ungewohnt. Noch Betrieb ist gegenüber im Fitnesszentrum Injoy. „Momentan haben wir noch keine rechtliche Grundlage, unseren Betrieb einzustellen“, sagt Inhaber Jörg Doberenz. „Wir rechnen aber über Kurz oder Lang schon damit“, ergänzt Geschäftspartner Karsten Leypold.

Tatsächlich kam am späten Nachmittag die Anweisung aus Erfurt, dass nun auch Sportstudios zu schließen haben. Solange standen den Sportlern im Injoy spezielle Trainingshandschuhe und Desinfektionsmittel zur Verfügung. Ein Notfallmaßnahmeplan wurde kurzfristig verabschiedet. Kurz vorher am Montag hatte bereits das Fitness-Camp in Saalfeld seine Mitglieder über Facebook unterrichtet. Die Reaktionen sind überwiegend verständnisvoll.

Stadtmuseum seit 70 Jahren erstmals zu

Zurück in Saalfeld versucht man auch im Stadt- und Heimatmuseum im Franziskanerkloster das Beste aus der Lage zu machen. Wie andernorts arbeitet die Verwaltung weiter, ist in der Organisationsphase. „Unsere Kassenkräfte werden zur Unterstützung im Haus eingesetzt, etwa für Grundreinigungsarbeiten, zum Beispiel der Vitrinen“, sagt Museumsleiter und Stadtarchivar Dirk Henning. „Und das geht wirklich besser ohne Besucherverkehr“.

Die jetzige Situation sei nicht nur für ihn eine Premiere, sondern auch eine Zäsur in der Geschichte des Stadtmuseums. „Seit Kriegsende hatten wir nicht mehr für längere Zeit geschlossen, waren seit 1950 durchgehend geöffnet. Das ist schon heftig“, so der Historiker.