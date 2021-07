Wie junge Menschen in Saalfeld-Rudolstadt als Erstwahlhelfer gewonnen werden sollen

Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Bundeszentrale für politische Bildung kooperiert mit dem Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt. Umfassende Schulung ist kostenfrei

Das Interesse an Politik soll mit einem neuen Programm bei jungen Erwachsenen gestärkt werden. Eine umfangreiche und kostenfreien Ausbildung zum Wahlhelfer soll Menschen zwischen 18 und 25 Jahren ermöglicht werden.

Erstmals initiierte „Haus Rissen“ das von der Bundeszentrale für politische Bildung geförderte Projekt „Erstwahlhelfer“. Dafür suchten sie sich bundesweit Träger und stießen im Landkreis auf den Jugendförderverein Saalfeld-Rudolstadt e.V., dessen Mitarbeiter aus der Mobilen Jugendarbeit, Henry Kreutzmann, nun die Koordination für den Landkreis sowie die Ausbildung der Erstwahlhelfer übernimmt.

Am Freitag wird er nach Berlin aufbrechen und eine dreitägige Schulung mitmachen, um schließlich die Erstwahlhelfer vor Ort auszubilden. Diese finde in Weimar am 11. und 12. September statt, wobei Übernachtung und Verpflegung inklusive sind. „Wir wollen den Erstwahlhelfern auch zeigen, dass Demokratie, Politik und die Arbeit eines Wahlhelfers interessant sein kann. Vielleicht begeistert es den ein oder anderen auch so sehr, dass er sich selbst einmal politisch engagieren will, zum Beispiel im eigenen Wohnort.“

Die Erstwahlhelfer sollen auch genau dort – in ihren jeweiligen Wohnorten – eingesetzt werden und bekommen eine Aufwandsentschädigung für den Wahltag am 26. September.

Anmeldung und Info: www.th.erstwahlhelfer.de