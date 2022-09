Wie seniorenfreundlich ist Rudolstadt?

Rudolstadt. Beim Rundgang durch Rudolstadt sind 18 Rentnerinnen mit Annett Gieseler der Frage nachgegangen, wie seniorenfreundlich Rudolstadt geworden ist.

„Frau Gieseler, möchten Sie mal den Markt mit einem Rollator ausprobieren?“, fragte eine ältere Dame und heiteres Gelächter folgte. Am Dienstagvormittag trafen sich 18 Rentnerinnen mit Annett Gieseler, der Fachdienstleiterin Bau und Umwelt der Stadt Rudolstadt. Durch die Frage wurde gleich zu Beginn das Ziel der Unternehmung deutlich: ein gemeinsamer Stadtrundgang sollte klären, wie seniorenfreundlich Rudolstadt inzwischen ist.

Mehr als sieben Millionen Euro seien in den letzten zwei bis drei Jahren in die Stadt investiert worden. Dabei werde darauf geachtet, nach aktuell geltenden Normen und Richtlinien alles so barrierefrei wie möglich zu gestalten. Auch der Behindertenbeauftragte des Landkreises werde dafür hinzugezogen. „Scheuen Sie sich nicht, Fragen zu stellen“, sagte Gieseler den anwesenden Seniorinnen, bevor die Runde sich auf den Weg machte. „Es gibt manchmal auch Kleinigkeiten, die wir nicht sehen“.

Alles in allem zufriedenstellend

Als erstes Ziel der Gesellschaft wurde die Saalgasse und der kürzlich neu errichtete Platz am Saaltor angesteuert. Es folgte eine Aufklärung über die vergangenen, aber auch die anstehenden Maßnahmen, denn die Gestaltung des Platzes am Saaltor ist noch nicht abgeschlossen. Darauf folgte allgemeine Zustimmung unter den Rentnerinnen, es sei schon jetzt „eine schöne Ecke geworden“.

Beim Stadtrundgang am vergangenen Dienstag handelte es sich nicht um die erste Veranstaltung dieser Art. Das letzte Mal konnte der Spaziergang coronabedingt 2019 stattfinden. Zu diesem Zeitpunkt war die erwähnte Saalgasse „noch unbegehbar“, wie Hannelies Schrodetzki, die Vorsitzende des Seniorenbeirats erzählte. In der Zwischenzeit hat sich in Rudolstadt viel getan und Ziel war es zu „prüfen, ob das unseren Bedürfnissen entspricht“. Auch für Annett Gieseler war der Stadtrundgang wichtig. „Alles ist ein ‚Samenkorn‘, dass ich für die Zukunft mitnehme“.

Für die Gruppe ging es weiter zum neugestalteten Busbahnhof, dessen Hauptkritikpunkt die schwergängige Tür in die Servicestelle war. Die geäußerte Kritik wurde von der Fachdienstleiterin aufgenommen und notiert. Auf dem Weg zurück in Richtung Marktstraße kamen die Rentnerinnen an der Bushaltestelle am Anger vorbei. Die neuen Straßenübergänge stießen auf Zustimmung, aber der Bürgerstraße in der Angerstraße „ist sehr schmal geworden“.

Doch wie fiel nun das Fazit nach dem Rundgang aus? „Was gebaut worden ist, ist gut“, bemerkte Schrodetzki. „Es sind große Fortschritte gemacht worden. Trotzdem gibt es auch noch ein paar Dinge, die nicht gut geplant worden sind“. Annett Gieseler zeigte sich sachlich. „Es ist wirklich viel passiert in den letzten Jahren“, antwortete sie. „Wir versuchen alles nach bestem Wissen und Gewissen umzusetzen.“ Das sei aber nicht immer möglich. „Es muss immer mit dem Interesse der Allgemeinheit abgewogen werden, insbesondere auch unter Berücksichtigung der finanziellen Mittel, die zur Verfügung stehen“.