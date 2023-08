Wieder Drüber & Drunter-Tag in Könitz

In Könitz und Kamsdorf nutzen beim letzten Drüber und Drunter Tages 2021 hunderte Interessierte die vielfältigen Angebote. So zum Beispiel auch die Besichtigung der nicht immer zugänglichen „Höhler“, alte Vorratsräume der hiesigen Brauereien unter dem Könitzer Schlossberg.

Könitz. Aktionstag in Könitz und Umgebung bietet Einblicke in die Geologie der Region sowie ein buntes Mitmachangebot für Familien.

Ein Tag für die ganze Familie mit Einblicken in die Geologie der Region und Mitmachaktionen ist der Drüber & Drunter-Tag in Könitz und Umgebung, der am Sonnabend zwischen 10 und 17 Uhr wieder stattfinden wird. Zentrales Festgelände ist am Park- und Kinderspielplatz an der Friedrich-Ebert-Straße. Dort kann man Geologie- und Geschichte unter Tage erleben bei der Öffnung der über 300-jährigen „Höhler“ im Zechsteinriff unter dem Schlossberg. Führungen von 10 bis 12 sowie 14 bis 16 Uhr gewähren Einblicke ins Innere des Zechsteinriffs.

Ritter Michael, ein Dracheund eine Riesenrutsche

Kinderbuchautor Michael Kirchschlager tritt als Ritter Michael mit seinem Drachen Emil auf, es gibt Markttreiben, Kinderbasteln und mehr. Das Bergbau- und Heimatmuseum Könitz lädt zu Führungen sowie zu Angeboten im Museumsgarten ein. Um 13 Uhr beginnt der Vortrag „Das Kalkwerk Oepitz“ mit Bernd Wagner. Führungen gibt es auch im Besucherbergwerk Kamsdorf. Geöffnet sind zudem die Pantaleonkirche und das Steinezimmer. Im Großtagebau der Remex Kamsdorf GmbH werden Tagebauführungen mit Busshuttle angeboten. Weitere Attraktionen sind das Baggern mit Minibagger, Bogenschießen, Hüpfburg und Riesenrutsche.

Zu Führungen lädt ebenfalls die Gasmaschinenzentrale Unterwellenborn ein, wo im Außengelände die Mitteldeutsche GPC-Wiegemeisterschaft für Riesengemüse stattfindet. Geöffnet haben auch Meister Bäcker Könitz und der Werksverkauf von Könitz Porzellan. red