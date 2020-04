Saalfeld. In einem Wald bei Saalfeld haben bisher Unbekannte einen Brand verursacht.

Wildcamper verursachen Waldbrand bei Saalfeld

In einem Wald bei Saalfeld war am Montag ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei am Dienstag informierte, hatten Unbekannte im Wald zwischen Dorfkulm und Remschütz eine Holzhütte gebaut, mit Folie überdacht und das Innere mit Tannenzweigen als Schlafplatz hergerichtet. Vor der Hütte befand sich eine mit Steinen umrandete Feuerstelle.

Vermutlich wurde am vergangenen Wochenende die Feuerstelle betrieben und danach nicht sicher gelöscht, sie entzündete sich dann erneut und das trockene Unterholz begann zu glimmen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war bereits eine Fläche von ca. 20 Quadratmetern betroffen. Personen seien nicht mehr vor Ort gewesen und im Umfeld lagen leere Flaschen und Dosen. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.