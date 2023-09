Tamer Düzyol ist Veranstalter der Reihe "Willkommen in Kanakistan".

"Willkommen in Kanakistan": Lesung und Gespräch in der Stadtbibliothek Rudolstadt

Rudolstadt. Texte über die Vielfalt postmigrantischer Perspektiven in Rudolstadt

Die Stadtbibliothek Rudolstadt und die Awo-Begegnungswerkstatt laden zu einem inspirierenden Abend ein, der die Vielfalt postmigrantischer Perspektiven in den Mittelpunkt stellt. Im Rahmen der Interkulturellen Woche präsentieren Yasmin Taheri und Tamer Düzyol „Kanakistan“, ein fesselndes Kunst- und Kulturprojekt, das am Sonnabend von 19 bis 21 Uhr in der Stadtbibliothek Rudolstadt stattfindet.

Kanakistan ist eine Initiative, die postmigrantische Stimmen in die Welt trägt und wichtige Themen anspricht, die oft zu wenig Beachtung finden. Yasmin Taheri und Tamer Düzyol setzen sich nicht nur für diese Themen ein, sondern möchten auch einen niedrigschwelligen Zugang zur Lyrik ermöglichen.

Texte aus verschiedenen Gedichtbänden sind zu hören

An diesem Abend werden Texte aus den Gedichtbänden „Haymatlos“, „Araf Un:::sichtbar“ und dem neu erscheinenden „überLIE-BEn“ präsentiert Die vorgelesenen Texte gewähren Einblick in die Gedanken und Gefühle junger Migranten zu Themen wie Liebe, Lust, Identität, Queersein, aber auch ihren Erfahrungen mit Rassismus.

„Kanakistan“ bietet eine Plattform, auf der diese Stimmen gehört und ihre Geschichten geteilt werden können. Diese Veranstaltung wird in Kooperation mit der Awo-Begegnungswerkstatt Rudolstadt durchgeführt und wird von den Partnerschaften für Demokratie gefördert. „Wir laden Sie herzlich dazu ein, an dieser inspirierenden Veranstaltung teilzunehmen und gemeinsam mit uns die Vielfalt postmigrantischer Perspektiven zu entdecken“, heißt es seitens des Veranstalters.

Der Eintritt ist frei.