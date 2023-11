Wintereinbruch sorgt für Behinderungen rund um den Rennsteig

Ein Winterdienstfahrzeug ist Montagfrüh in Neuhaus am Rennweg unterwegs. Nach ergiebigen Schneefällen den gesamten Montag über gibt es die ersten Verkehrsbehinderungen im Oberland.

Neuhaus am Rennweg/Masserberg Nach ergiebigen Schneefällen im Laufe des Montags hat der Winterdienst alle Hände voll zu tun - Wintersport schon punktuell möglich

Ein großes Niederschlagsgebiet zog am Montag über Thüringen hinweg. Was in den Tallagen als lästiger Regen niederging, kam ab etwa 600 Meter über NN als Schnee herunter und sorgte im Laufe des Tages und Abends für den ersten Großeinsatz des Winterdienstes. Verschiedene Straße in Rennsteignähe mussten bereits wegen Schneeverwehungen und Bruch gesperrt werden.

Geschlossene Schneedecke seit Sonnabend

Eine geschlossene Schneedecke hatte es im Oberland des Thüringer Schiefergebirges schon am Wochenende gegeben. Im Laufe des Montags aber wuchs die Schneedecke ordentlich an. Schneehöhen von mindestens 20 Zentimetern meldeten am Montagabend die Wintersportgebiete Suhl, Masserberg, Gehlberg und Sigmundsburg. Hier ist in jedem Fall auch schon Rodeln und zum Teil Skilanglauf möglich. Die ersten Loipen sind in Masserberg und Oberhof präpariert. In Cursdorf, Deesbach oder Oberweißbach reichte der Schneebelag zunächst noch nicht aus.

Verstärkte Nachfrage in Hotels der Region

Da die Wetteraussichten weitere Schneefälle und Temperaturen unter null Grad Celsius ankündigen, spricht einiges dafür, dass am Wochenende passionierte Wintersportler in den Thüringer Wald aufbrechen. Die Hotels in Masserberg und Neuhaus am Rennweg spürten bereits am Montag eine verstärkte Nachfrage im Hinblick auf das erste Adventswochenende.