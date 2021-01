Vincent und Laila haben am Sonntagvormittag im Rudolstädter Heinepark im Schnee gespielt.

Winterfreuden nun auch in Rudolstadt

Der Winter hat in der Nacht zu Sonntag auch im Flachland Einzug gehalten. Vincent und Laila haben am Vormittag im Rudolstädter Heinepark im Schnee gespielt. Schneebedeckte Bäume, Wiesen und Dächer sorgte vielerorts für herrliche winterliche Impressionen.

Laut Aussagen aus der Rettungsleitstelle Saalfeld hat es bis zum Mittag keine Unfälle im Zusammenhang mit den winterlichen Straßenverhältnissen gegeben.

Ausflügler im Oberland

In das Oberland um Oberweißbach und Cursdorf hatten sich bereits am Sonnabend viele Ausflügler auf den Weg gemacht, um den Winter zu genießen. So war unter anderem der Rodelhang bei Oberweißbach sehr gut besucht. Hier gab es kaum noch einen freien Parkplatz.

Schätzungsweise 200 Fahrzeuge wurden am frühen Nachmittag dort gezählt. Viele Familien kamen aus den Städten bis hin zu Gera oder Weimar hinauf auf die Höhe. "Man hat das Gefühl, halb Thüringen ist in Oberweißbach zum Rodeln", so beschrieben es Einheimische.

Der Ski-Hang wurde extra für die rodelbegeisterten Besucher geöffnet, um die Abstandsregelungen einhalten zu können.