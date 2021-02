Wintermotive magischer Orte in Saalfeld-Rudolstadt gesucht

Majestätisch wie immer reckt sich die Burgruine Hoher Schwarm in die Lüfte. 700 Jahre ist es her, dass Arbeiter im Auftrag der Grafen von Schwarzburg die Steine der zuvor zweimal zerstörten Burg auftürmten zu einer Wohnturmburg hoch oben über der Saale. In den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Ruine gesichert und saniert. Eingebettet ist sie in einen kleinen Park.

Doch etwas ist anders in diesen Tagen. Der bunte Kletterdrache am Eingang zum Spielplatz hat auf seinen roten, blauen und grünen Köpfen eine weiße Haube. Im Burggraben zeichnen sich die Spuren der Schlittenfahrten ab, auf den Ästen der Bäume liegt eine 20 Zentimeter dicke Schneeschicht. Durchschreitet man das Tor und begibt sich auf die Seite der historischen Altstadt kitzelt einen die Sonne in der Nase, die matt durch die markanten Türme des Hohen Schwarms schimmert. Durch tiefen Schnee stapft man hinüber zum Schlösschen Kitzerstein, wo einst die feinen Herren hinter sieben Ziergiebeln wohnten und wo heute die Klänge von Violinen, Gitarren und Mädchenstimmen in den Garten herüberdringen. Hier hat die Musikschule Saalfeld ihr Domizil gefunden.

Es ist eine ganz besondere Stimmung, die der Schnee und die tiefstehende Wintersonne verbreiten. Sie mit der Kamera einzufangen, möchten wir unsere Leserinnen und Leser bitten. An ihren Lieblingsorten im Landkreis, aber gern auch an den Plätzen, die man sonst nur im Frühlingsgrün der Hochglanzprospekte kennt. Selten genug ist es der Fall, dass auch in den Tallagen des Landkreises, die geprägt sind von Burgen und Schlössern entlang der Flussauen, eine geschlossene Schneedecke liegt. Für das kommende Wochenende ist zudem traumhaftes Winterwetter angesagt.

Sehenswürdigkeiten und Schnee brachte man bisher zumeist mit dem Leipziger Turm oder der idyllischen Bergmannskapelle im Schmiedefelder Westfeld in Verbindung, mit Fröbelturm bei Oberweißbach, Meuselbacher Kuppe und der Bergbahn, die sich mit ihren roten Waggons durch das winterliche Weiß von Obstfelderschmiede nach Lichtenhain und Cursdorf bewegt. Jetzt aber kann man auch Schloss Wespenstein in Gräfenthal, das Haus des Volkes in Probstzella, die Schlösser in Eichicht und Könitz, Saalfelds Steinerne Chronik rund um das Renaissance-Rathaus, Heidecksburg und Burg Greifenstein, die Klosterruine Paulinzella, das Schloss Schwarzburg, die Thüringer Bauernhäuser oder die Weißenburg aus neuer Perspektive entdecken. Auch die Stauseen Hohenwarte und Leibis-Lichte oder das Schwarzatal entfalten mit Eis und Schnee einen neuen Reiz. Einen besseren Grund, um mit der Kamera loszuziehen, kann es nicht geben.

Schicken Sie uns Ihre Fotos mit einer kurzen Beschreibung des Motivs und dem Namen des Bildautors gern per Mail an saalfeld-otz@funkemedien.de oder laden Sie sie auf unserer Facebookseite https://www.facebook.com/otz.sa.ru unter dem entsprechenden Beitrag hoch. Die schönsten Bilder stellen wir zu einer Dia-Schau im Internet zusammen und veröffentlichen sie in der gedruckten Ausgabe.