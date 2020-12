Winterwander-Prozession zum Fröbelturm abgesagt

Sie war eine Tradition in Oberweißbach und sie soll es auch bleiben, zumindest, wenn es nach dem Willen von Bernhard Schmidt geht. Der letzte Bürgermeister von Oberweißbach und aktueller Beigeordneter der 2019 gegründeten Landgemeinde Stadt Schwarzatal ist nämlich auch zugleich im heimischen Fremdenverkehrsverein aktiv, und als solcher war es für ihn Ehrensache, die Winterwanderung vom Oberweißbacher Marktplatz hinauf zum Kirchberg anzuführen.

Dieser Anlass erinnert an die Traditionen des Winterwanderns in den einstigen Hochzeiten des Tourismus in der Region auch und gerade in den Wintermonaten. In erster Linie als ein Angebot für die Touristen gedacht, die sich zwischen den Feiertagen eines der begehrten Zimmer auf den Höhen über dem Schwarzatal gesichert haben. In zweiter Linie aber zugleich auch als eine Möglichkeit für die Einheimischen, sich die Beine nach den Weihnachtsfeiertagen zu vertreten und dabei außer Freunden und Verwandten auch Nachbarn und Bekannte zu treffen. Ebenso zu den Dingen, die sich bald einbürgerten, gehörte die Rückschau auf vergangene Ausgaben der Wanderung und ihr jeweiliges Wetter. Allein beim reinen Wandern wollten es die gastgebenden Vereine aber dann auch nicht belassen.

Erste Winterwanderung am 30. Dezember 2001

Bernhardt Schmidt erinnert sich: Die erste Winterwanderung war am 30. Dezember 2001 vom Fröbelhaus am Oberweißbacher Markt zum Fröbelturm auf dem Kirchberg. Auf dem lag damals ein Meter Schnee. Der damalige Turmwirt Sören Henkel hatte eine sechs Meter lange Schneebar aufgebaut mit tollen Mixgetränken und natürlich Glühwein. 120 Gäste feierten mit DJ Ecky eine tolle Party. "Seitdem führe ich die Winterwanderung ununterbrochen an."



Zwischendurch war es in späteren Jahren auch schon frühlingshaft warm, oder trotz Schneemangels schneidend kalt und windig, mal regnerisch oder auch mit traumhafter Fernsicht weit übers Thüringer Becken bis in den Harz. Mal mit mehr, mal mit weniger Gästen, was mit dem Wetter, aber auch der Urlauberzahl ganz allgemein zu tun hatte. Geändert hat sich immer mal wieder auch der Platz für das gesellige Beisammensein. Zuletzt wurde ans Kulturhaus in der Stadt eingeladen und so ein eleganter Bogen geschlagen: Auf dem Berg nur eine Verschnaufpaufe, in der Dämmerung heimwärts und erst dann geselliges Beisammensein.

Wanderjubiläum im Jahr 2021

Die Erinnerung an die Premiere 2001 hätte wohl auch zu den Dingen gehört, die Buckelapotheker und Fröbelhaus-Fremdenführer Gerd Eberhardt den Teilnehmern an diesem 30. Dezember in Erinnerung gerufen hätte, gerade im 650. Jahr, in dem alle Traditionen im besonderen Fokus stehen. Doch wie bei so vielen in diesem desaströsen Jahr, machte auch hier die Pandemie einen Strich durch die Rechnung. Bernhard Schmidt gegenüber unserer Redaktion: "Leider müssen wir Wanderung und Party des FSV 95 am Kulturhaus dieses Jahr das erste Mal absagen."

Doch ebenso klar ist für Bernhard Schmidt auch, dass es 2021 wieder eine Einladung geben soll: "Wir werden doch dieses Jubiläum - es wäre eigentlich die 20. Wanderung - nicht verpassen wollen!"