Winterwandern im 15 Kilometer-Radius in Saalfeld-Rudolstadt: Hier sind unsere Tipps

Still, verschneit und fast gänzlich frei von Booten zeigt sich in diesen Tagen die Alterbucht am Hohenwarte-Stausee.

Da schneit es endlich einmal und auch Zeit ist notgedrungen da und dann kommt der 15-Kilometer-Radius und die Ermahnung auch beim Winterwandern auf die Abstände zu achten, Aber wie, wenn alle zu den beliebten Punkten fahren? Wir haben die Einheimischen gefragt, wo sie im gebotenen Radius wandern würden, wenn sie unter sich sein wollen. Hier das Echo, das uns in seiner Vielfalt und Menge überwältigt hat. Corona-Blog: Änderungen bei Notbetreuung ab nächster Woche – Zeugnisse erst am 19. Februar

Kreisheimatpfleger Ralf Thun:

Die Stadt Rudolstadt ist ja mittlerweile deutlich größer geworden, so dass sich ein Tipp für das nördliche Stadtgebiet anbietet. Hinter dem Ortsausgang Teichel kommt man auf eine Anhöhe, von der aus mehrere Rundwanderwege ausgeschildert sind. Unterwegs bietet sich ein schöner Ausblick bis nach Rudolstadt. Grundsätzlich empfehle ich gerade zu dieser Jahreszeit, sich auf gut ausgebauten Wegen zu bewegen. Wer nicht ganz so gut zu Fuß ist, sollte bei den Klassikern wie am Hain oder an der Saale bleiben. Und möglichst mit einer Begleitperson unterwegs sein, falls doch etwas passiert.

Claudia Böhm, Bürgermeisterin in Deesbach:

Wie wäre es mit unseren Blick über die Talsperre vom Urianfelsen aus? Generell ist die Wanderung um die Vorsperre Leibis wunderschön. Wenn man über die Horbachbrücke Richtung Deesbach läuft kommt man am Eiszapfenfelsen vorbei. Ein Felsen, der bei der richtigen Witterung voller Eiszapfen hängt. Traumhaft!

Ronny Nöller, Neu-Leibis, Gastwirt auf dem Fröbelturm:

Da fällt mir eine Strecke Unterweißbach-Mellenbach ein. Schön an der Schwarza entlang und an der Oberweißbacher Bergbahn vorbei. Nun weis ich allerdings nicht ob dieser Weg einen bestimmten Namen hat. Einstieg wäre die Forellenzucht Schwarzatal.

Gert Hertel, Versicherungsmakler aus Köditz (Königsee):

Kein Geheimtipp, aber eine schöne Wanderung, die wir zu Himmelfahrt auch schon gewandert sind. Beginn Parkplatz Waldseebad, dann Richtung Alt Horba , über Alt Horba nach Horba zu dem Trinkwasser -Hochbehälter bzw. Sendeturm. Dort hat man eine schöne Aussicht rundherum und ins Rinnetal. Zurück kann man die selbe Strecke oder mit einen kleinen Abstecher zur weißen Bank gehen. Ca. 2 Stunden Wanderung und breite Wege. Da sollte es auch mit dem Mindestabstand klappen, falls jemand entgegen kommt. Wer es hier weiter möchte kann auch dort bis Paulinzella wandern.

Steffen Flessa, Groschwitz, Inhaber Weihnachtsbahnhof Sitzendorf:

Die Domäne Groschwitz mit ihren gut ausgeschilderten Rundwanderwegen nach Keilhau, zum Fröbelblick, Steinhaus, Remda, Flughafen und Wildgehege wäre sehenswert.

Gunther Kranert, Intensiv- und Notfallmediziner aus Königsee:



Vom Königseer Markt Richtung Gymnasium, weiter die Straße "Wasserluft" Richtung Garsitz. Durch Garsitz Richtung "Gebörne". Von dort über den Lommelweg zurück nach Königsee. Leicht zu gehen und vom Gebörne herrliche Aussicht. Circa fünf Kilometer.

Ursula Pabst, Mitbegründerin des Sitzendorfer Seniorentreffs:

Stellen Sie die “Autos” an der Linde ab und gehen gleich durch die Lücke und kommen direkt auf die Brücke. Nach rechts zwischen Berg und Wasser entlang die Alte Bergstraße rauf bis zum Waldfrieden die Straße rechts runter bis zum Brett und dann wieder nach rechts bis zur Unterführung über die Brücke der Schwarza und man steht am Schwimmbad vor dem neuen Gebäude.

Daniel Hempel. Ortsteilbürgermeister in Leutnitz:

Mein Tipp: der Katzenstein über Bad Blankenburg, Parken am Wehr (großer Parkplatz bei "Schwarzeck" und "Seele"), und ab Katzenstein über Forellenaufzucht bzw. wahlweise Eberstein (gute Wege) wieder zurück zum Crysopraswehr.

Kay Hertwig, Wegewart in Königsee:



Eventuell eignet sich der Klosterweg von Rottenbach nach Paulinzella. Parken am Bahnhof und ggf. mit dem Zug zurück nach Rottenbach. Das ist eine kürzer Tour mit der Ruine als Endpunkt. Da wird aber gerade ein wenig gebaut. Ansonsten ist bei klarem Wetter auch der Apothekerweg von Königsee über Lichta, Aschau in Richtung Schwarzatal ganz schön wenn auch leider keine Runde. Oder der Panoramaweg Schwarzatal. Da könnte man ein Stück in eine Runde integrieren. Fasanerie, Tropfsteinhöhle, Bechstedt, Allendorf und wieder hoch zur Fasanerie.

Christian Bechmann, Bürgermeister in Allendorf:

Meine Tipps sind nicht nur direkt in Allendorf oder Aschau. In Allendorf oder Bechstedt in der Ortschaft parken und den Ausgeschilderten Wegen zum Tripstein folgen. Diese Wanderung kann man ausweiten über das Schwarzatal und in Bad Blankenburg parken Rinnetal Radweg bis Rottenbach, mit der Schwarzatalbahn von dem Ausgezeichneten Bahnhof Rottenbach bis Bechstedt und dann Trippstein ins Schwarzatal nach Bad Blankenburg.

- parken bei der Fasanerie (höchste Stelle zwischen Allendorf und Schwarzburg) möglichkeit eins- über die Fasanerie (schönes altes leer stehendes Gutshaus) bis zum Trippstein und zurück

-Möglichkeit 2 nur ein Runde um die Fasanerie

-Möglichkeit 3 circa 1 km zum Bismarckturm und zurück oder nach Sitzendorf runter und mit der Bahn nach Bechstedt von da über die Fasanerie zum PKW

- Allendorf Ortslage parken zum Aussichtspunkt Buche, genießen und zurück.

- Aschau parken und zum Käsemarkt / Sternwanderung

Angela und Horst Blaschke aus Saalfeld-Gorndorf



Angela Blaschke aus Saalfeld-Gorndorf hat gemeinsam mit ihrem Mann Horst Blaschke ein Buch mit 47 Wanderwegen in Thüringen geschrieben. Das heißt: Beide kennen sich aus und betonen: Nun sei es ein großer Vorteil, dass Saalfeld nach den Eingemeindungen so groß ist. Sogar Schmiedefeld ist Saalfeld! Um die 15-Km-Regel aus Saalfelder Sicht voll auszureizen, empfiehlt Horst Blaschke eine Tour beginnend an der Tourist-Info Schmiedefeld. Von dort geht es zum Bahnhof und der Max-und-Moritz-Bahn und weiter über den Kippenbühl nach Lippelsdorf, wo in Vor-Corona-Tagen die Porzellanmanufaktur Wagner und Apel zu besichtigen ist.

Weiter geht es hoch zur Spitzkehre und durch den Wald rüber ins Kulmbachtal; dann nach Piesau, wo am Dorfplatz an zwei Pavillons die Geschichte der Glashütte in Piesau beschrieben ist. Weiter geht's am Friedhof entlang und ein Bächlein querend auf die Höhe, dann durch den Wald runter am Hang entlang zum Piesau-Viadukt. Dort quert der Wanderer die Bahnlinie und kommt runter nach Lichte. Horst Blaschke empfiehlt, sich dort beim Bäcker zu stärken. Auf der anderen Seite des Tals geht es über die Ochsenwiesen wieder in den Wald. Oberhalb des alten Bergwerks führt der Weg rüber zum Leipziger Turm und von dort wieder runter zur Tourist-Info, dem Ausgangspunkt der Tour.

Start einer weiteren Wanderung, die Angela Blaschke vorschlägt, ist Arnsgereuth. Es ist ein Rundwanderweg und führt über Bernsdorf, Hoheneiche nach Kleingeschwenda und von dort über Eyba wieder zurück nach Arnsgereuth.

Schön ist den Blaschkes zufolge auch ein Wanderweg rund um den Rudolstädter Hain. Start ist am Parkplatz auf der Heidecksburg, von dort geht es durch den Hain nach Mörla. Zurück geht es über den Weg “Unterm Hain”. Dabei kreuzt die Wanderstrecke die “Himmelsleiter”, eine Treppe mit 336 Stufen, die 36 Höhenmeter überwindet. Wer sich nach Homeoffice-Tagen mal so richtig auspowern möchte, hat da alle Möglichkeiten.

Auch Wilhelmsdorf ist den Blaschkes zufolge im 15-Kilometer-Radius “gerade noch drin”. Von dem Ort führt ein Weg zum Mooshäuschen, “von dem man einen wunderbaren Ausblick auf den Hohenwartestausee hat”. Nun geht es hinab zum Stausee-Ufer am Alter, vorbei am Loreley-Felsen. Man quert den Koßdorfbach und kehrt, in dem man sich rechts hält, wieder zurück nach Wilhelmsdorf. Angela Blaschke rät Wanderwilligen, sich auch die Homepage der Saalfelder Feengrotten anzusehen. Auch dort sind viele Routen beschrieben.

Bettina Thieme, Künstlerin und Naturführerin aus Gräfenthal:



Bettina Thieme ist freischaffende Künstlerin und Naturfreundin aus Gräfenthal. Auf Wunsch führt die Gruppen aller Art auf dem Grünen Band entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze entlang. Von Gräfenthal, aber auch von Probstzella und Lehesten aus bieten sich etliche Anschlüsse an diesen grenzüberschreitenden Weg, der Ökologie und Geschichte gleichermaßen erfahrbar macht. Von Gräfenthal ausgehend, bieten sich an, entweder zum Ortsteil Lichtenhain zu gehen, an dessen Rand man direkt auf dem früheren Grenzstreifen wandern kann.

Einige Flächen werden zu ökologisch vielfältigen Heidelandschaften umgewandelt, die vor allem Insekten anziehen sollen und so für mehr Biodiversität sorgen. Alternativ kann man auch direkt ins benachbarte Lauenstein auf fränkischer Seite wandern und von beiden Orten problemlos wieder nach Gräfenthal zurück. Der Aussichtsturm Thüringer Warte ist zwar im Winterhalbjahr geschlossen, trotzdem locken schöne Wege und reizvolle Ausblicke ins Land. Bettina Thieme empfiehlt aber aktuell geeignete Ausrüstung, etwa vollwertige Winter- und -wanderschuhe. “Momentan liegt der Schnee einen halben Meter hoch”, weiß sie aus eigener Anschauung.

Jochen Hiebel aus Leutenberg:

Der Lehrer im Ruhestand und Naturpark-Wanderführer, nennt als erstes die etwa sechs Kilometer lange Strecke vom Rodaer Berg zum Sieben-Täler-Blick und weiter ins Kalkgrubental, je nach Vorliebe mit einem steilen oder bequemen Abstieg.

Anreisen kann man per Bahn, Bus oder Auto, das auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum oder gegenüber der Bayerischen Bierstube abgestellt werden kann. Bei Variante 1 folgt man dem Wegweiser kurz nach dem Bahnübergang in Richtung Save Nature Hütte, dann den Weg immer bergauf, bis der Ort Roda zu sehen ist, vor einer stattlichen Ahornbaumgruppe links abbiegen in Richtung Siebentälerblick. Oder aber man wählt den Einstieg in Richtung Kalkgrubental.

Eine weniger anstrengende Tour bietet die Strecke durch das Ilmtal zum Friedensburgblick und weiter ins Lemnitztal über etwa fünf Kilometer. Dieser Weg ist laut Jochen Hiebel besonders für Menschen geeignet, die Ruhe und innere Einkehr suchen. Ausgangs- und Endpunkt ist dabei der sehr geräumige Parkplatz am Schwimmbad.

Und für Ski-Langläufer gibt es noch einen speziellen Tipp:

Mit Pkw bis zum Pumpspeicher-Oberbecken Löhma, von dort den Weg entlang in Richtung Eichicht mit einem leichten Anstieg und herrlichem Blick ins Saaletal bis zur Auerhahnbank. Von dort wieder wenige Meter zurück, um nach links abzubiegen. Nach etwa 300 Metern bietet sich ein herrlicher Ausblick auf das Ausgleichsbecken Eichicht und den Ort Hohenwarte. Anschließend dem Weg folgen, bis er leicht bergab wieder in Richtung Oberbecken führt.

Kaulsdorfer Bürgermeisterin Kerstin Barczus

Der Kaulsdorfer Bürgermeisterin Kerstin Barczus fällt auf Anhieb eine schöne Winterwanderung auf den Lohmturm ein, den viele Einheimische als Ziel des jährlichen Familienwandertags am 3.Oktober kennen. Er ist gut von Eichicht oder Breternitz zu erreichen, wohin man sowohl per Bahn als auch per Auto problemlos gelangt. Von Eichicht wandert man stetig bergauf in Richtung Breternitz und folgt den Hinweisschildern zum Lohmturm. Von Breternitz wandert man ebenfalls bergan in Richtung Eichicht und folgt den Hinweisschildern.

Am Ziel erwarten den Wanderer ein Aussichtsturm mit Blick über das Saaletal sowie eine Schutzhütte und eine Naturbühne. Für beide Strecken benötigt man rund eine Stunde, um am Ziel anzukommen.