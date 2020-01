Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Wir bleiben die Fröbelstädter!“

Traditionell haben sich Einwohner und Gäste von Oberweißbach zu ihrer Winterwanderung zwischen den Jahren getroffen. Das allein wäre höchstens deswegen ein Grund für einen Zeitungsbericht, weil es in dieser Zeit ebenso traditionell an Themen mangelt. Doch zu der Wanderung laden nicht nur der örtliche Sportverein FSV 95 ein, der vor allem den feuchtfröhlichen Abschluss organisiert, sondern auch der örtliche Fremdenverkehrsverein. Und dessen Sprachrohr ist mit Oberweißbachs Ortschaftsbürgermeister Bernhard Schmidt (SPD) zugleich auch ein wichtiger Protagonist der politischen Veränderungen in der Region.

Er und Gerd Eberhardt, Tourismus-Urgestein, Buckelapothekerdarsteller und letzter Ehrenbürger Oberweißbachs hatten bei der jüngsten Auflage der Tradition nicht nur des prächtigen Wetters wegen gute Laune sondern auch, weil Touristen und Einheimische bunt gemischt mit ihrer Anwesenheit deutlich machten, dass es noch die einfachen Freuden gibt, die die Menschen auch in Winterurlauben zusammenführen, welche auf Schnee immer häufiger verzichten müssen. Auf dem Weg zum Kirchbergplateau entlang des Kräuterlehrpfades geht es aber nicht nur der jahreszeitlich bedingten Abwesenheit der grünen Schätze wegen bald um Politik. Ministerium: Fröbelstadt ist weiter erlaubt Bernhard Schmidt hat eine gute Nachricht: Vom Innenministerium hat er sich schriftlich geben lassen, dass auch nach der Verschmelzung mit Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach zur Landgemeinde Schwarzatal, in die Oberweißbach auch das vor 88 Jahren verliehene Stadtrecht als Erbmasse einbrachte, ohne weiteres weiter der Titel Fröbelstadt verwendet werden dürfte. Freilich nur im nichtamtlichen Verkehr und für Werbezwecke, etwa touristische. Die Sorge, dass mit der Aufgabe der Eigenständigkeit auch die eigene Identität bald dahin sein könnte, verstecken die Einwohner nämlich gern hinter dem tatsächlich angebrachten Sorge um die eingeführten touristischen Marken, wie etwa die Bergbahn, die den Namen der Stadt trägt. Den Touristen freilich dürfte kaum weiter aufgefallen sein, dass sich die Adresse ihres Urlaubsortes geändert hat. Ortsbürgermeister Bernhardt Schmidt hingegen missfällt es, dass in der Zeitung von Oberweißbach immer wieder als der Ortschaft die Rede ist: “Wollen Sie uns damit demütigen?” Das Argument, mit dieser bewussten Gleichstellung Oberweißbachs mit Meuselbach-Schwarzmühle und Mellenbach-Glasbach werde gerade betont, dass die Verschmelzung auf der sonst gern betonten, gleichen Augenhöhe stattgefunden habe, will er nicht recht gelten lassen. Zugleich verteidigt er allerdings auch vehement die jüngsten Beschlüsse des Stadtrats, bei deren letzter Sitzung er krankheitsbedingt verhindert war: “Ich mache schon eine ganze Weile Kommunalpolitik, aber ich habe noch nie erlebt, dass so ein Nichterfüllung elementarer Aufgaben wie der Rechnungsführung einer Gemeinde so lange quasi nicht stattfindet und auf die Aufsichtsbehörde nicht gegen die Pflichtverletzung vorgeht.” Mit der Absprache, dass Fachfrau Andrea Brückner, bis Ende 2018 Kämmerin in der aufgelösten VG Bergbahnregion und 2019 zwischenzeitlich mit anderen Aufgaben betraut, sich aktuell schwerpunktmäßig mit der Aufarbeitung der Rückstände in der Landgemeinde, aber auch anderen Bergbahnregion-Orten befassen soll. Unklare Zukunft vor allem für das Oberland Den Weg, eine eigene Verwaltung für die Landgemeinde aufzubauen, um auszuschließen, dass sie so etwas wiederholt. hält er trotzdem für unumkehrbar. Und sieht darin, das betont er gern und oft auch mit alle Chancen für die Zukunft verbaut. Auch ohne die Landgemeinde sei die VG lebensfähig, zumindest auf dem Papier. Offen bleibt freilich, welchen Weg das ohnehin unbeirrt abwanderungswillige Katzhütte, Deesbach und Cursdorf gehen, wenn Verwaltungsdienstleistungen dann nur noch in Sitzendorf verfügbar wären. Ein Jahreswendespaziergang mit unverkennbarer Bewölkung.