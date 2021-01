„Wir haben mit der Eingemeindung nach Saalfeld alles richtig gemacht!“

Von Guido Berg

Schmiedefeld. Das Interview mit dem Ortsteilbürgermeister von Schmiedefeld, Ulrich Körner (CDU) findet im Rathaussaal des Gemeindehauses statt. Anwesend ist auch der stellvertretende Ortsbürgermeister Gunnar Franke (parteilos).



Herr Körner, worauf hätten Sie in 2020 gern verzichtet?



In 2020 hätte ich natürlich gern auf die Corona-Pandemie verzichtet.



Das glaube ich Ihnen gern. Wie ist die Corona-Situation in Schmiedefeld derzeit?



Wir hatten einige positiv getestete Fälle. Die Leute gingen in Quarantäne und wurden wieder gesund.



Sie haben glücklicherweise keinen Corona-Toten zu beklagen?



Nein, was vielleicht an der guten Luft hier oben liegt…



Das könnte sein. Was meinen Sie, wird 2021 ein gutes Jahr für Schmiedefeld?



Wenn man von der Corona-Situation absieht, denke ich, es wird ein gutes Jahr.



Was macht Sie optimistisch?



Die Bauarbeiten am Bushalteplatz vor der Schule haben begonnen. Es kommen zwei neue Bushäuschen dort hin, der Platz wird erneuert. Wenn ich mir vorstelle, wie das in den letzten Jahren dort aussah! Immer nach dem Winter ist der Bauhof ausgerückt und wir haben bei der Kommunalaufsicht in Rudolstadt erbeten, dass wir Teer bekommen zum Löcher stopfen. Immer wenn etwas kaputt war, mussten wir vor der Reparatur die Kommunalaufsicht fragen. Das ist jetzt Geschichte.



Sie wirken sehr froh darüber…



Nun, der Bushalteplatz ist noch nicht fertig. Aber wenn er fertig ist, wird er gut aussehen.



Wie sehen die Schmiedefelder heute aus Ihrer Sicht die Eingemeindung nach Saalfeld?



Die Leute stehen der Eingemeindung positiv gegenüber. Wenn wir sehen, was hier passiert, können wir nur sagen: Wir haben alles richtig gemacht!



Sie stellen der Saalfelder Stadtverwaltung gute Noten aus?



Ja. Natürlich ist nicht jedem immer recht getan. Es gibt auch Problemchen. Aber im Großen und Ganzen denke ich ja. Viele Vereine haben Geld bekommen für ihre Projekte. Es ist auch Geld geflossen für die Ausbesserung des Weges zum Leipziger Turm. Was auch gut ist: Wenn die Fördermittel fließen, beginnt 2021 der grundhafte Ausbau der Straße am Bahnhof und der Straße des Friedens.

Ergänzung von Gunnar Franke: Ulrich Körner ist einer, der immer bei der Stadt nachhakt und auch Druck macht. Saalfeld ist groß, der Ortsteil Schmiedefeld ist klein. Da besteht immer die Gefahr, dass etwas hinten angestellt wird.



Auch der bisweilen skeptisch betrachtete Winterdienst mit dem im Gegenteil zu Schmiedefeld oft schneefreien Saalfeld klappt gut?



Es hat am Anfang etwas gehapert, aber wir haben uns jetzt eingespielt.



Wie das?



Wir haben die zuständigen Leute immer wieder angesprochen. Dann haben wir uns einmal richtig ausgesprochen und seither funktioniert es.



Irgendwo muss im Verhältnis zu Saalfeld die Säge doch auch klemmen?



Was mich stört: Wenn ein Mitarbeiter der Stadt ein Projekt anstößt, bleibt das liegen, sobald er krank ist. Momentan ist das so beim Tor am Wertstoffhof, das neu gebaut werden muss. Ich bin da aber dran. Das sind Kleinigkeiten. Grundsätzlich ist es ein sehr gutes Arbeiten mit der Stadtverwaltung. Und was ich hoch anrechnen muss: Wir als kleiner Ortsteil werden ernst genommen.



Sie haben in Schmiedefeld Pläne für einen Bogenschießpark. Wie weit ist das Projekt?



Das ist auch so eine Sache, wo ein Mitarbeiter krank geworden ist… Aber das ist auch am Laufen. Wir wollten den Bogenschießplatz im ehemaligen Tagebau Westfeld errichten. Da haben sich die Baubeigeordnete Bettina Fiedler (CDU) und Tiefbauamtschef Uwe Neumann sehr mit eingebracht. Wir waren in Gera im Bergamt und haben das Projekt dort vorgestellt. Leider erfuhren wir, dass das Gelände wegen Erdfallgefahr gesperrt ist. Daher wird der Bogenschießplatz dort nicht errichtet. Aber wir haben eine weite Fläche unterhalb der Minigolfanlage gefunden. Ich denke, der Bau eines Bogenschießparcours wird 2021 erfolgen. Der Investor ist der Pächter der Minigolfanlage Andreas Börner.



Das hört sich gut an. Wie geht es der Schaugrotte in Schmiedefeld, der Morassina?



Die hat das Problem, dass sie derzeit geschlossen ist. In der Zeit zwischen der ersten und der zweiten Coronawelle hatten wir sehr viele Gäste. Es hieß sogar, dass einige Gäste der Feengrotten erst einmal hier hoch gekommen sind, weil sie unten bei den Feenrotten zu lange gewartet haben.



Der regionale Tourismus erlebte im Sommer einen Aufschwung. Doch nun ist geschlossen…



Zur Zeit sind die Mitarbeiter entlassen bis Ende März, um Geld zu sparen. Die Stadt Saalfeld hatte ja für die Trägerstiftung ein Darlehen gegeben. Aber es ist keine schöne Situation und es ist auch beängstigend. Es muss Ende März wieder losgehen, denn die Grundkosten wie Strom und Heizung laufen ja weiter.



Ein anderes Thema ist die Max-und-Moritz-Bahn. Denken Sie, dass die wichtigen Entscheidungsträger die tiefe Bedeutung dieser Bahnstrecke für die Region verstanden haben?



Ich denke ja, ansonsten hätte der Kreistag und auch die Stadt Saalfeld und auch der Ortsteilrat Schmiedefeld der Wiederbelebung der Bahnstrecke nicht zugestimmt. Auch die Stadt Neuhaus befürwortet das Projekt, ebenso der Kreistag in Sonneberg. Das sind alles wichtige Entscheidungsträger. Sie sehen ja selbst, was hier auf den Straßen los ist. Was da an Tonnen an Material über die Straße zu den Glaswerken oben auf dem Rennsteig transportiert wird! Vor zwei Jahren hat jeder mit der Baustelle in Schmiedefeld gesehen: Wenn mal eine Verkehrsader zu ist, ist hier der Teufel los.



Die Max-und-Moritz-Bahn wird also dringend gebraucht?



Das ist so. Vielleicht sehen das manche Leute in Erfurt anders…Aber da jetzt eine Machbarkeitsstudie für die Bahnstrecke vorangetrieben wird, sind wir auf einem guten Weg.



Sie haben mit 124 Unterschriften gegen den Abbau eines Briefkastens der Sparkasse protestiert, in dem die Schmiedefelder immer ihre Überweisungen eingeworfen haben. Wie hat die Sparkasse reagiert?



Es werden sogar Sparkassen-Filialen im Kreis geschlossen, die unwiederbringlich zu bleiben. So wie ich die Reaktion von Sparkassenvorstand Carsten Sprenger einschätze, ist die Sparkasse nicht gewillt, diesen Briefkasten wieder aufzustellen. Dabei wohnen gerade viele ältere Menschen hier auf dem Land. Noch wird der Briefkasten gebraucht. Die Alternative wäre eine zweieinhalbstündige Bustour nach Lichte.

Vize-Ortsbürgermeister Franke wirft ein: Man kann von einem 75- oder 80-Jährigen nicht mehr verlangen, dass der Online-Banking macht.



Stichwort Leipziger Turm: Es hat geklappt mit einer neuen Bewirtschaftung!



Ja, aber der Gastraum am Leipziger Turm ist jetzt wegen Corona auch geschlossen. Der neue Bewirtschafter ist der Wirt vom Hotel „Feldbachtal“ in Lichte. Es gab Anlaufschwierigkeiten, aber er hatte ja auch wegen Corona noch nicht die Chance, sich hier richtig zu zeigen.



Was passiert noch 2021 in Schmiedefeld?



Ein weiteres großes Projekt wird 2021 der Gas-Fernleitungsbau sein. Dazu wird es eine Einwohnerversammlung geben, wenn Corona es zulässt.



Was befürchten Sie?



Es wird viel Baustellenverkehr geben. Zudem haben wir einige Engstellen, wo sie nicht so breit bauen können. So geht der Gasleitungsbau durch die Straße durch, wo die Feuerwehr und der Rettungsdienst ihren Standort haben. Da müssen Lösungen gefunden werden.