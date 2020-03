Saalfeld. Im Awo-Pflegeheim im Rainweg 41 feierte Liska Knöchel aus Saalfeld am Mittwoch ihren 100. Geburtstag.

100. Geburtstag in Saalfeld: „Sind begeistert von Mutter!“

Die Feengrottenstadt hat eine Hundertjährige mehr: Liska Knöchel feierte den rundesten aller Geburtstage am Mittwoch im Awo-Pflegeheim am Rainweg 41. Seit sieben Jahren lebt die Seniorin hier. „Wir haben eine wunderbare Mutter, sind begeistert von ihr und lieben sie alle!“, sagt Tochter Maritta Ewald, selbst schon 81 Jahre alt, gegenüber unserer Redaktion am Telefon. Drei Kinder sind sie, zwei Schwestern und ein Bruder, „alles alte Saalfelder“, die zuverlässig jede Woche mindestens einmal zu Besuch kommen.

Lange lebte Liska Knöchel in ihrer häuslichen Umgebung mit Unterstützung eines Pflegedienstes, bis diese Lösung irgendwann an ihre Grenzen stieß. „Das tut uns auch sehr leid“, sagt Maritta Ewald. „Leider ging es nicht mehr anders. Aber sie fühlt sich sehr wohl im Heim“. Ihr Credo: „Hauptsache, ich bleibe gesund!“ Tatsächlich ist die betagte Dame noch immer dank eines Rollators im Haus mobil, geistig soweit rege und freute sich über das Glas Sekt und den Blumenstrauß von den Schwestern. „Wir haben eine schöne, kleine Feier auf ihrem Wohnbereich ausgerichtet“, erzählt uns Pflegedienstleiterin Ramona Zeh. Denn tatsächlich galt der eingeschränkte Besucherverkehr durch die Corona-Pandemie auch in diesem Fall, die Familie musste zu Hause bleiben, gratuliert wurde am Mittwoch per Telefon. „Das haben aber auch alle ganz vernünftig eingesehen und das Geburtstagskind war nicht traurig deswegen“, betont Ramona Zeh. Nach besonderen Vorlieben ihrer Mutter gefragt, antwortet Maritta Ewald, dass „sie sich immer über eine Süßigkeit freut“.