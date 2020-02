Wird die Meininger-Hof-Kreuzung zum „Nadelöhr“?

Bei der Bürgerversammlung zum geplanten Ausbau der Rudolstädter Straße in Saalfeld kamen am Montagabend diverse Anregungen und auch Befürchtungen zur Sprache. Der Ausbau des Saalfelder Bundesstraßenabschnittes der B 281 wird „das größte Infrastrukturprojekt, das wir in Saalfeld je hatten“, erklärte Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) vorab.

„40 bis 45 Prozent“ der Kosten trägt die Stadt Saalfeld

Nach Angaben von Tiefbauamtsche Uwe Neumann soll die am 18. August dieses Jahres mit dem Kreisel-Bau am Marktkaufcenter beginnende Ausbaumaßnahme inklusive der Investitionen der Versorgungsunternehmen bis zu 15 Millionen Euro kosten. Insgesamt sind vier neue Kreisverkehre geplant. Die reinen Straßenbaukosten bezifferte Neumann mit neun Millionen Euro, wovon „40 bis 45 Prozent“ die Stadt Saalfeld tragen wird, der Rest der Bund. Zur Finanzierung des Stadt-Anteils wiederum erhoffe sich Saalfeld eine 75-Prozent-Förderung durch den Freistaat.

Hauptsorge vieler Anwohner ist der Umleitungsverkehr während der bis zum 28. Februar 2025 andauernden Baumaßnahme in vier Bauabschnitten. Neumann selbst sieht voraus, dass es am Kreisel am Darrtor Probleme geben wird. Er rechne dort mit Wartezeiten, daher werde überlegt, die Ausfahrt aus der Straße Saumarkt zu unterbinden. Neumann: „Alles würde besser laufen, wenn mehr Verkehrsteilnehmer wüssten, wie man Kreisverkehre fährt.“ Auch eine Verkehrsverlagerung nach Remschütz werde es geben, so Neumann weiter.

Keine separaten Spuren für Noteinsatzfahrzeuge

Ein Anwohner befürchtet, dass die Weststraße stark belastet sein wird, so dass die Überwege dort am Krankenhaus und am Friedhof nur schwer zu benutzen sein werden. Auch werde es für Noteinsatzfahrzeuge schwer in dieser Zeit. Neumann erklärte, es werde für Noteinsatzfahrzeuge aus Platzgründen keine separaten Spuren geben können. Bei der Saalfelder Feuerwehr werde überlegt, Aufgaben zeitweise auf andere Ortswehren zu übertragen.

Einige Stimmen zogen auch Grundsätzliches der Planung infrage. So sieht der Plan keinen Ausbau der Kreuzung vor dem Meininger Hof zu einem Kreisverkehr vor, aus Platzgründen. Gebraucht werde ein Kreis von 37 Metern Durchmesser, dies sei nur zu erreichen durch einen Teilabriss des Meininger Hofes, hieß es von der Verwaltungsspitze. Der Saalfelder Roland Beyer befürchtet jedoch, dass die Kreuzung vor dem Meininger Hof „ein Nadelöhr“ werde, wenn der Verkehr zuvor durch die Kreisverkehre zügiger vonstatten gehe als bis dato. Auch ein Bürger aus dem Promenadenweg sagte: „Die Meininger-Hof-Kreuzung wird eine Katastrophe.“ Es sei besser, den Stau vor der Stadt zu lassen, als ihn in die Stadt zu holen. Tiefbauamtschef Neumann versicherte, es gebe „faktisch keine andere Möglichkeit“, als die Kreuzung am Meininger Hof in seinen Grundzügen so zu lassen, wie sie ist.

„Der Kreisverkehr stellt schon die beste Alternative dar“

Eine Frau zog in ihrer Stellungnahme den Bau des Kreisverkehres am Mercedes-Autohaus in Zweifel. Geplant ist der Bau dieses Kreisels 2021/22. „Vielleicht kann man auf diesen Kreisel verzichten?“, so die Frau. Neumann erklärte, mehrer Bebauungspläne sehen an dieser Stelle eine Zufahrt vor, so zu einem neuen kleinen Gewerbegebiet und letztlich zum neuen Baugebiet Graba II. „Sonst hätten die neuen Anwohner nur eine Zufahrtsmöglichkeit über die Christian-Wagner-Straße“, sagte Neumann. Und: „Der Kreisverkehr stellt schon die beste Alternative dar.“

Eine Anwohnerin, die offenbar Grundstücke an der Rudolstädter Straße besitzt, beklagte, dass mit ihr noch nicht über die Grundstücksfragen gesprochen worden sei. Dazu kündigte Neumann „in Kürze“ eine Einladung zu einem Termin mit dem Bürgermeister an. Für Flächen, die durch die Baumaßnahme in Anspruch genommen werden sollen, würden Flächenersatz angeboten.

Interessierte haben noch bis zum 14. Februar die Möglichkeit, ihre Stellungnahmen zur Rudolstädter Straße beim Tiefbauamt einzureichen. Diese werden, versicherten Neumann und Bürgermeister Kania, eingehend geprüft und abgewogen. Für Gewerbetreibende, kündigte Neumann an, soll es noch eine separate Informationsveranstaltung im März geben.