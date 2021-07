„Wissenschaft muss die Oberhand behalten“

Zufahrt zu den Thüringen-Kliniken in Saalfeld

OTZ-Doppelinterview mit Thüringen-Kliniken-Geschäftsführer Thomas Krönert und Igor Alexander Harsch, Chef der Pandemiestationen.

Meine Herren, die Thüringen-Kliniken sind seit 6. Juli offiziell „coronafrei“. Ende gut, alles gut?

Igor Alexander Harsch: Man könnte auch sagen: Nach der Pandemie ist vor der Pandemie. Es ist sehr erfreulich, dass wir alle nach fast anderthalb Jahren mal durchatmen können und die Stationen wieder ihrem ursprünglichen Zweck dienen. Aber früher oder später werden wir sicher wieder mit dem Thema konfrontiert werden. Vorsorglich halten wir auf der Inneren IV am Standort Saalfeld zwei Isolationszimmer frei für den Fall der Fälle.

Wie viele Corona-Patienten haben Sie seit dem Beginn der Corona-Pandemie in Saalfeld, Rudolstadt und Pößneck behandelt?

Thomas Krönert: Seit März 2020 haben wir an den Thüringen-Kliniken rund 1100 Patienten mit nachgewiesener Infektion behandelt, davon 159 auf den Intensivstationen. Die höchsten Patientenzahlen hatten wir im Dezember mit 277 und im Januar mit 201.

Wie viele von ihnen sind in den Thüringen-Kliniken verstorben?

Krönert: 229

Das heißt, viele kamen gar nicht erst auf die Intensivstationen?

Harsch: Man darf nicht vergessen, dass die Corona-Patienten in der Regel hochbetagt waren. Bei einigen war es ihr Wille oder der der Patientenverfügung, dass sie keine Intensivbehandlung wollten. Bei anderen war die ärztliche Einschätzung, dass eine Intensivtherapie keinen Erfolg verspricht.

Es hat also eine Art weiche Triage stattgefunden?

Harsch: Es ist und bleibt Teil unserer ärztlichen Verantwortung, über die richtige bzw. sinnvolle Therapie zu entscheiden. Glücklicherweise musste dies hier nicht vor dem Hintergrund fehlender Kapazitäten geschehen.

Thomas Krönert Foto: Thüringen-Kliniken

Wie viele Mitarbeiter haben sich im Laufe der Monate infiziert?

Krönert: Bis März 2021 wurden bei uns 336 Mitarbeiter positiv getestet und haben sich in Quarantäne begeben. Der Höchststand war zum Jahreswechsel, als sieben von 35 Stationen wegen der hohen Ausfälle geschlossen blieben. Verschärft wurde der Personalmangel durch die Notwendigkeit der Kinderbetreuung zu Hause und die Tatsache, dass wir Schwangere sofort in Mutterschutz geschickt haben, um sie nicht der Gefahr des Virus auszusetzen. Der Fachkräftemangel als Problem hat schon vorher bestanden.

Wie bewerten Sie im Nachhinein ihr Agieren als Klinikleitung?

Krönert: Wir haben eher als andere Krankenhäuser einen Pandemie­stab gebildet, ein Hygienekonzept aufgestellt und die Mitarbeiter konsequent getestet. Hinzu kam die erfreuliche Tatsache, dass wir von der ersten Welle nur leicht tangiert waren und in aller Ruhe Erfahrungen mit der neuartigen Erkrankung sammeln konnten. Das kam uns zugute, als die Inzidenz im Landkreis im Januar plötzlich auf 600 stieg.

Zur selben Zeit gab es erstmals die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Wie ist der Stand?

Krönert: Das Impfen ist unter den Mitarbeitern sehr zögerlich angelaufen, hat sich dann aber gut entwickelt. Etwa 1200 von rund 2000 Mitarbeitern haben wir selbst geimpft, hinzu kommen die Genesenen und jene Kollegen, die sich beim Hausarzt oder im Impfzentrum impfen ließen. Wir gehen inzwischen davon aus, dass drei von vier Mitarbeitern den Impfstatus haben.

Harsch: Wir haben am Rande auch eigene Studien dazu durchgeführt. Dabei hat sich beispielsweise gezeigt, dass sich drei Mitarbeiter am Standort Saalfeld trotz Impfung mit der südafrikanischen Variante infiziert hatten. Alle drei hatten aber einen milden Verlauf.

Wie gehen die Thüringen-Kliniken wirtschaftlich aus dem Coronajahr hervor?

Krönert: Dank der Freihaltepauschalen und der Tatsache, dass wir von Juli bis Oktober wieder normal operieren konnten, steht für das Jahr 2020 unterm Strich ein Überschuss, der benötigt wird, um die für 2021 zu erwartenden Verluste auszugleichen.

Was sagen Sie als Mediziner denen, die der Meinung sind, das Ganze sei ein großer Schwindel und Corona nur eine bessere Grippe?

Harsch: Abseits aller professoralen Erkenntnisse kann ich als Praktiker nur sagen: So etwas wie dieses Virus habe ich noch nicht erlebt. Das ist eine ganz andere Nummer als das, was wir von der Influenza kennen.

Igor Alexander Harsch Foto: Archiv

Mit Abstand betrachtet: Was hätte man besser machen können?

Krönert: Die ganze Pandemie war ein Lernprozess. Was wir wirklich schmerzhaft gelernt haben: Die Empfehlung unserer Großeltern, immer einen gewissen Vorrat im Schrank zu haben, kam nicht von ungefähr. Das neue Just-in-time-Denken der globalisierten Welt haben wir teuer bezahlt. Für FFP-2-Masken, die vor der Pandemie 20 Cent gekostet haben, haben wir zeitweise über fünf Euro hingelegt. Nur mal so: Für Masken, Schutzkittel und Handschuhe haben wir für denselben Zeitraum 2019/20 rund 220.000 Euro ausgegeben und 2020/21 gut 1,1 Millionen Euro. Das hat natürlich auch mit erhöhten Stückzahlen zu tun, aber nicht nur. Wie im Brennglas vor Augen geführt wurden uns auch die baulichen Defizite in Saalfeld.

Was erwarten Sie von der Politik?

Krönert: Im Moment, dass sie nicht versucht, aus nachvollziehbaren Gründen Einfluss auf das RKI oder die Stiko zu nehmen. Die Wissenschaft muss die Oberhand behalten. Man kann nicht Kinder einem – stets vorhandenen – Impfrisiko aussetzen, um 50-Jährige zu schützen, die sich nicht impfen lassen wollen.

Im Landkreis gibt es seit drei Wochen keine Neuinfektionen mehr. Welche Einschränkungen sind noch angemessen?

Harsch: Auch wenn wir es uns wünschen: Es ist noch nicht vorbei. Eine Maske im Geschäft oder im Bus zu tragen, empfinde ich nicht als große Zumutung und werde es sicher noch einige Wochen freiwillig tun. Wenn jedem ein Impfangebot gemacht wurde, wird aber zunehmend auch die Selbstverantwortung des Einzelnen gefragt sein. Einen dauerhaften Entzug der persönlichen Freiheitsrechte kann niemand wollen.