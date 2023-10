Witterungsrückblick: So war der September im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt

Neuhaus am Rennweg. Warum der erste Tag im Monat aus dem Rahmen fiel und warum „zu sonnig“ noch das kleinste Übel für den September ist.

Den vergangenen September kann man kurz zusammenfassen: Viel zu warm, viel zu trocken, viel zu sonnig. Obwohl zu sonnig ja noch das kleinste Übel ist.

Das mit dem ersten Herbstmonat kann man einfach stecken lassen – der September 2023 geht locker als vierter Sommermonat durch, und dass in jeder Hinsicht. Durchschnittstemperatur in Neuhaus 15,1 Grad Celsius – eine Abweichung von plus 4,9 Grad, das gab es seit Beginn der Wetteraufzeichnungen noch nie. Vierter Monat in Folge mit einem Temperaturmittel von über 15 Grad, die drei regulären Sommermonate waren nur um einige Zehntel wärmer. Und dazu wurde der vergangene September mit einer Niederschlagssumme von nur 25 Liter pro Quadratmeter sechsttrockenster seit 1940, an nur sechs Tagen fiel überhaupt messbarer Niederschlag.

Insgesamt 239 Stunden eitel Sonnenschein

Als Krönung in der Summe 239 Stunden eitel Sonnenschein, ein Plus von 72 Prozent. Nur 2006 waren es schon einmal zwei Stunden mehr, im damaligen September betrug die Abweichung allerdings „nur“ 4,0 Grad. Betrachtet man die Temperaturabweichungen aller Monate in den letzten zehn Jahren bekommt man eine klare Aussage: 64 Monate fielen mit einer Abweichung von mindestens 2 Grad deutlich zu warm aus, davon hatten 23 ein Plus von mindestens 3 Grad und immerhin noch 17 ein Plus von mindestens 4 Grad. Dem gegenüber stehen zwei Monate mit einer negativen Abweichung von mindestens 2 Grad, in den beiden Fällen waren es sogar mehr als 3 Grad.

Ein Taubenschwänzchen nutzte den warmen September, um auf Nahrungssuche zu gehen. Foto: Rüdiger Manig

Der erste Tag im Monat fiel irgendwie aus dem Rahmen. Höchsttemperatur nur 14 Grad Celsius, kein Sonnenstrahl, eine Niederschlagssumme von 15 Liter pro Quadratmeter, unter dem Einfluss von Tief Günter gab es sogar über mehrere Stunden tagsüber richtig dichten Nebel. Jedoch schon am nächsten Tag stellte sich die Wetterlage um, eine mehr als stabile Omega-Hochdrucklage würde über weite Strecken die erste Septemberhälfte dominieren. Hoch Olenka machte den Anfang, Hoch Patricia übernahm am 7. September, am 8. September wurde mit 25,9 Grad das Maximum des Monats registriert. Patricia schwächelte dann am 12. September etwas. Tief Hanjo nutzte diese Lücke und eine Kaltfront überquerte unsere Region in der Nacht vom 12. zum 13. September. Mit einer Durchschnittstemperatur von 20,3 Grad war der 12. September mit Abstand der im Mittel wärmste Tag des Monats, das Maximum mit 25,7 Grad nur geringfügig unter dem vom 8. September.

Der Sommer war in einen astreinen Spätsommer übergewechselt

Quiteria hieß jetzt das tonangebende Hoch, und zur Monatsmitte begann sich dann langsam die stabile Omega-Lage zu verabschieden. Es wurde leicht wechselhafter, die Temperaturen nicht mehr im hochsommerlichen Bereich, die 25 Grad wurden nicht mehr überschritten. In der letzten Septemberdekade gab es dann doch mal einen herbstlichen Touch, zumindest in den Morgenstunden. In der Nacht vom 21. zum 22. September überquerte uns die Kaltfront der Ex-Hurrikans Lee, ähnliche undramatische Auswirkungen wie am 12. September Der 23. September mit einer Durchschnittstemperatur von 8,5 Grad Celsius der kälteste Tag des Monats, die Tiefsttemperatur des Monats dann am Morgen des 25. mit 5,2 Grad. Über unbewachsenem Erdboden die Temperatur noch knapp über Null und somit kein Bodenfrost. Auf der Wiese sah es etwas anders aus, hier zeigte das Thermometer minus 2,8 Grad – und es gab den ersten Reif der Saison.

Dem Spätsommer folgte dann der Altweibersommer in reinster Form. Tagsüber viel Sonne, sehr mild, am 28. September noch einmal ein Maximum von 23,2 Grad. Rosi hieß nun das Hoch welches die Schirmherrschaft zum Monatsende übernommen hatte und für einen tollen Übergang in den Oktober sorgte. Hier schloss sich nahtlos Hoch Sonja an, und der Oktober begann wie der September endete.

Die restlichen Klimawerte

In Klammern die langjährigen Mittel:

Relative Luftfeuchte 74 Prozent (85)

Bedeckungsgrad 51 Prozent (66)

Tage mit Nebel oder Nebeltreiben 9 (17), mit Gewitter 2 (2), mit Böen der Windstärke sechs 8 (9), der Stärke acht 0 (1)

Bergsommertage mit einem Maximum von mindestens 20 Grad Celsius > 16 (4).