Wo bleibt das Bunte im Herbst? - eine Kolumne aus Saalfeld-Rudolstadt

Henry Trefz über das Ansteckende an manchen Leserfragen

Mit der Zeit im Journalistenberuf passiert es, da finden manche Leser einen persönlichen Zugang nicht nur zur Zeitung, sondern auch zu einzelnen Reportern. Das eine oder andere Anliegen, das durchaus auch in öffentlichem Interesse lag, gelöst und schon kommt mancher in eine Anschluss-Versuchung: Warum soll ich einen Rechtsanwalt für mein persönliches Spezialproblem bezahlen? Ich kann es doch erstmal gratis mit meiner Zeitung als Druckmittel probieren! Wer so denkt, dem kann ich versichern, wir sind auch nicht auf der Wurstsuppe hergeschwommen und merken so etwas meistens zügig.

Von solchen Appellen abgesehen, gibt es auch Menschen, die brauchen keinen Anwaltsersatz, sondern haben panische Angst vor Cookies beim Bedienen von Suchmaschinen. Einer von ihnen, den ich beim besten Willen nicht bloßstellen kann, versucht es gern mit vermeintlichen “Leserfragen”, damit habe er schon früher, wie er grinsend zugibt, das “Neue Deutschland” genervt, obwohl er es (angeblich) nie las.

Neulich sein jüngster Versuch: Ich solle herausfinden, wo 2023 der Herbst bleibe. Er meint das bunte Laub und fürchtet, Blätter würden womöglich im ersten Schnee grün vom Baum fallen.

Sie merken schon, er langweilt sich ein bisschen. Doch am Samstag sah ich jede Menge buntes Laub und dachte an die Frage. Und google nun doch für ihn: Für die Färbung braucht es: niedrigen Sonnenstand, einstellige nächtliche Temperaturen und mehrere sehr kühle Nächte hintereinander. Dieses Heimatkundewissen könnte man sich eigentlich doch mal ein Jahr lang merken, oder?