Wo einst Friedrich Adolf Richter sein Imperium führte

Hier führte einst Unternehmer Friedrich Adolf Richter sein Imperium. Hier hatte die sowjetische Kommandantur ihren Sitz, wurden später Hortkinder betreut und Spielhaus-Ideen entwickelt. Die Richtersche Villa und das angrenzende Werksgelände sind voller Geschichte. Jetzt wurde diese für etwa 60 Minuten wieder lebendig. Ansichten des Ankerwerkes einst und jetzt waren angekündigt für den jüngsten Rudolstädter Abend. Gastgeber Michael Kasper hatte die Fotografien zusammengetragen, die er am Freitagabend etwa 70 Interessierten im Vortragsraum in der Ratsgasse präsentierte. Sie stammen aus Familienbesitz und dem Stadtarchiv.

Das Rudolsbad mit Park und Hotel

Den Auftakt bildete eine Aufnahme des Werksgeländes mit Bahnanschluss und rauchendem Schornstein aus der Blütezeit der Richterschen Fabrik. Immer wieder beeindruckend sind die Fotos des ehemaligen Rudolsbades inklusive Hotel. Man sieht gepflegte Parkanlagen, Brunnen, den Schwanenteich. Alles nur noch Erinnerung aus längst vergangenen Tagen. Genauso wie die Bilder aus den Produktionsbereichen des ehemaligen Werkes als Zeugnisse der Vielfalt des unternehmerischen Wirkens. Es gibt Aufnahmen aus dem Konstruktionsbüro, von der Ankerstein- und Pralinenfertigung, von einer Druckerei. Später, zu DDR-Zeiten, wurden im Ankerwerk Arzneimittel wie Augentropfen oder das bekannte Panthenolspray hergestellt. Erinnern konnten sich einige Besucher noch an die Tankstelle, die an der heutigen Ankerwerkskreuzung gab.

Fotos aus dem Inneren der Villa

Während das Werksgelände in den vergangenen Jahren einen deutlichen Wandel erfuhr, wovon nicht zuletzt die Abrissarbeiten aus dem Jahr 2014 zeugen, ist die Richtersche Villa bis heute erhalten. Michael Kasper konnte mit Einwilligung der Eigentümerin im Inneren fotografieren. Richters Arbeitsplatz, die wertvollen Holz- und Schmiedearbeiten, der Fahrstuhl, mit dem früher das Essen aus der Küche in den Speiseraum transportiert wurde, das Bad mit blau-weißen Fliesen – vieles aus der alten Zeit ist bis heute erhalten. Die Zuhörer dankten dem Autor der Diaschau dafür, dieses Stück Rudolstädter Geschichte erhalten und an diesem Abend mit der Öffentlichkeit geteilt zu haben.