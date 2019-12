Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wo nicht das Geld zählt, sondern das Gemeinwohl

Im Schillerhaus zeichnete Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) gemeinsam mit dem Stadtratsvorsitzenden Herbert Wirkner (CDU) am Mittwochabend zehn Persönlichkeiten mit dem Ehrenamtspreis der Stadt Rudolstadt aus. Einer der Preise geht an Jens Adloff als Mitglied des Lions-Club und Initiator des neuen Runden Tischs in Rudolstadt sowie für seine Verdienste um die Sanierung des Kethelhotschen Palais und des Löwensaales. Rainer Sack, Leiter des Hauptamtes der Stadt Bayreuth, wird für sein Engagement für die Städtepartnerschaft ausgezeichnet. Als „Beraterin in allen Lebenslagen“ und Kämpferin für den Erhalt des Freizeittreffs hat sich die Leiterin des „Regenbogen“ verdient gemacht. Dafür geht ein Ehrenamtspreis an Elke Großkreuz. Zu den Preisträgern gehört außerdem Pfarrer Markus Tschirschnitz, der nicht nur die sieben Gemeinden der ehemaligen Stadt Remda-Teichel betreut, sondern in Teichröda seit Jahren das Amt des Jagdvorstehers bekleidet und den Männervocalkreis Cantate Domino leitet.

Sport, Chor und THW

Lehrerin Barbara Heinrich unterrichtet nach dem Eintritt in den Ruhestand Asylsuchende in Rudolstadt in der deutschen Sprache. Auch dafür gab es einen Preis. Genauso wie für Burkhardt Günsche, der seit Jahrzehnten in verschiedenen Funktionen in der SG Traktor Teichel tätig ist und in den letzten Jahren besonderes Engagement bei der Pflege der Außenanlagen und der Gebäudeerhaltung zeigte. Ebenfalls zum Kreis der Geehrten gehört Susan Trinter. Sie leitet nicht nur den Kammerchor Rudolstadt, sondern seit fünf Jahren gemeinsam mit Ines Böhm auch den Kinderchor der Freien Fröbelschule in Rudolstadt. Wolfgang Wienroth wird für seine ehrenamtliche Tätigkeit im Eine Welt Verein Saalfeld-Rudolstadt geehrt. Zudem bereichert er seit über acht Jahren das kulturelle Leben der Stadt mit Vorträgen und Ausstellungen, betreut eine Futterstelle für Vögel in der Stadt und engagiert sich in der Initiative „Neue Nachbarn Rudolstadt“. Mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet wurden außerdem Ingrid Voigt, Kirchenälteste aus Pflanzwirbach, sowie Jens Dathe als einer der ersten Mitgliedern des Fördervereins der Helferinnen und Helfer des Technischen Hilfswerks (THW) Rudolstadt-Saalfeld.