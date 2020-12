Wo steht die Landgemeinde Schwarzatal zwischen den Jahren?

Schwarzatal. Ein Scherbenhaufen und Scheidungsabsichten zum Jahresbeginn, erfreuliche Tendenzen der Konsolidierung ab dem Herbst - die Region im Westen des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt hat auch politisch ein bewegtes Jahr hinter sich. Besonderes Augenmerk gilt der Landgemeinde Schwarzatal, die vor zwei Jahren vormachte, was eigentlich für alle hätte Realität werden sollen. Bürgermeisterin Kathrin Kräupner (parteilos) stellt sich den Fragen unserer Redaktion.



Frau Kräupner, eigentlich kann man das C-Wort nicht mehr hören und zugleich gab es wohl nichts im Rückblick, was nicht auch damit zu tun hat. Daher die persönliche Einstiegsfrage: Wie geht es Ihnen und Ihren Nächsten gesundheitlich gerade?

Die Corona-Pandemie hat uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt, wir waren mit Tatsachen konfrontiert, die keiner sich vor einem Jahr auch nur vorstellen konnte. Glücklicherweise sind in meinem direkten Umfeld alle gesund.

Nach dem ersten Jahr Landgemeinde, das man ohne Übertreibung als mindestens rumplig, wenn nicht dramatisch, bezeichnen könnte, ist Jahr Nummer zwei trotz aller äußeren Umstände deutlich geregelter abgelaufen. Wenn Sie die Macht über die Zeit hätten, an welcher Kreuzung wären Sie rückblickend vielleicht doch lieber anders abgebogen?

Keiner hat erwartet, dass nach einem solch besonderen Schritt wie dem Zusammenschluss mehrerer Gemeinden von Anfang an alles reibungslos verläuft. Das Zusammenwachsen unserer Ortschaften und die Entwicklung unserer Landgemeinde ist ein Prozess, der nach zwei Jahren nicht abgeschlossen sein kann. Dieser Prozess ist spannend und immer auch von äußeren Umständen beeinflusst. Und ich denke nicht, dass wir an einer Kreuzung hätten anders abbiegen sollen.

Die städtische Webseite übt sich in diskreter Zurückhaltung, wenn man sie mit Tätigkeitsberichten in anderen hauptamtlich geführten Kommunen im Landkreis vergleicht. Welche Etappen würden Sie in einen Rückblick aufnehmen, wenn die Dezember-Stadtratssitzung nicht ausgefallen wäre?

Die Website der Stadt Schwarzatal befindet sich noch im Aufbau. Sie wird derzeit noch komplettiert und mit weiteren Informationen gefüllt. Auch ich wünschte mir, dieser Prozess ginge schneller.

Neben dem, was sich die Landgemeinde als Weiterführung der noch zu Zeiten der Eigenständigkeit ihrer Ortschaften begonnenen vorgenommen hatte, also einfach der verdreifachten Quantität stand ja das Zusammenwachsen weiter auf dem Plan. Wo steht die Landgemeinde, wenn man die beiden Jahren miteinander vergleicht?

Eine verdreifachte Quantität stand nicht im Vordergrund beim Zusammenschluss unserer Kommunen. Qualitätsmerkmale sind wichtiger. Die Probleme in der Verwaltung haben uns eine Reihe von Steinen in den Weg gelegt, so dass wir uns gerade in den ersten eineinhalb Jahren eher mit Unklarheiten in den Finanzen und unsicherem Zahlenmaterial auseinandersetzen mussten. Es waren erste Vorteile des Zusammengehens sichtbar – etwa im Bauhof oder der Feuerwehr –, die Entwicklung der Qualität wird erst jetzt zunehmend umgesetzt werden können.

Für das Zusammenwachsen ist es notwendig, dass keine Ortschaft sich „abgehängt“ oder benachteiligt fühlt. Wir konnten zum Beispiel Baumaßnahmen beenden, die Hainbergstraße in Meuselbach-Schwarzmühle, den Abriss von Gebäuden der ehemaligen Narva in Oberweißbach oder den Neubau von Kindergarten und Gemeindezentrum in Mellenbach-Glasbach. Auch die Planungsarbeiten für Projekte in allen drei Ortschaften für die kommenden Jahre werden weiter durchgeführt.

Leider hat uns die Pandemie bei einer Vielzahl von geplanten ortschaftsübergreifenden gesellschaftlichen Aktivitäten ausgebremst. Aber diese Projekte werden umgesetzt, sobald das wieder möglich ist.

Man sagt ja gern, eine äußere Gefahr hilft dabei, den inneren Zwist auf der Seite zu lassen. Hat Corona mit all seinen schlimmen Auswirkungen das Solidaritätsgefühl untereinander beflügelt?

Mit der Covid19-Pandemie waren und sind wir alle vor besondere Herausforderungen gestellt. Es hat sich gezeigt, dass in solchen schwierigen Zeiten auch die Solidarität untereinander wieder besonders gefordert ist. Einkaufshilfen für älteren Menschen in den Ortschaften und das Nähen von Mund-Nase-Bedeckungen sind nur zwei Beispiele.

Wer von außen kommend, sich erst, sagen wir diesen Sommer, für hiesige Kommunalpolitik interessiert, würde wohl ungläubig die Stirn runzeln, hörte er, dass noch vor einem Jahr die Scheidung nach einem Jahr Ehe in die Wege geleitet wurde. Wann, denken Sie, ist es soweit, dass man offiziell den Scheidungsantrag zurückzieht, auch weil man im Trennungsjahr wieder zueinander gefunden hat?

Die Probleme in der Verwaltung, die einer der Hauptgründe für den Austrittsantrag aus der Verwaltungsgemeinschaft waren, gehören glücklicherweise der Vergangenheit an. Diese haben auch in vielerlei Hinsicht zu einem angespannten Klima zwischen den Kommunen beigetragen. Jetzt gibt es im positiven Sinn einen „Klimawandel“ und ich hoffe sehr, dass diese Tendenz anhält. Zukunftsträchtige Projekte – wie zum Beispiel die Entwicklung des Schwarzatales zur Wasserstoff-Modellregion – sollten diese Entwicklung und den wachsenden Zusammenhalt begünstigen. Über den Austrittsantrag wird der Stadtrat demnächst noch einmal beraten.

Sie haben mit Michael Gebhardt einen neuen Mann als Ihren Nachfolger in Mellenbach, nächstes Jahr wird in Oberweißbach ein neuer Mensch als Ortschaftsbürgermeister gewählt, wie sehr, denken Sie, ist der Fortschritt der Kommunen auch vom Führungspersonal abhängig?

Jeder Ortschaftsbürgermeister bringt neue Ideen und neue Prioritäten in die Gemeindepolitik ein. Kommunalpolitik ist Teamwork. Sowohl der Ortschaftsrat als auch der Stadtrat entscheiden gemeinsam über die Entwicklung der Gemeinden.

Eine Augenzwinker-Frage zum Schluss: Sie haben zum Oberweißbacher Aufschrei beim Thema des neuen Bergbahn-Marketings auffällig geschwiegen. Finden Sie, die Mellenbacher hätten mit ihrem Ortsteil Obstfelderschmiede nicht auch ein Recht auf Ortsnamenbezug am geliebten Schienenstrang, ebenso wie Lichtenhain und Cursdorf?

Mit der Namensänderung geht für viele ein Stück regionaler Tradition in der Bezeichnung der Bergbahn verloren. Vieles, was mein Beigeordneter und Ortschaftsbürgermeister von Oberweißbach Bernhard Schmidt im seinem Artikel in dieser Zeitung vor kurzem zu diesem Thema geschrieben hat, kann ich teilen. Ob die von der OBS erhofften wirtschaftlichen Vorteile eintreten werden, bleibt abzuwarten. Welchen Namen auch immer die Bergbahn trägt, sie ist und bleibt im Schwarzatal mit seinen Ortschaften und ist ein touristischer Magnet der Region.

Ganz kurze Nachfrage zum Schluss: Wie weit ist das Wappen der jungen Stadt?

Das Wappen stand bei der Liste der zu erledigenden Dinge nicht ganz oben – der Stadtrat wird sich in nicht allzu ferner Zukunft damit beschäftigen.