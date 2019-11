Woche voller Geschichte(n)

Nach dem Festkonzert zum Grenzöffnungs-Jubiläum vor einer Woche in Saalfeld und Rudolstadt, stand mit dem offiziellen Festakt am Dienstag in Probstzella erst das eigentliche Jubiläum für die Region an. All diese offiziellen Einladungen sind natürlich Pflichttermine, die wir begleiten, kommentieren und einordnen. Nicht minder eindrücklich sind aber die Erinnerungsmosaike abseits des Protokolls. So wie jetzt in Lichtentanne, wo zwei Frauen sich mit dem Wunsch an uns wandten, den Verdienst des verstorbenen Pfarrers Ludwig Große für ihr Dorf speziell während der deutschen Teilung zu würdigen. Eine Zeit, in der sie sich doppelt marginalisiert gefühlt haben müssen - als christliche Minderheit in der DDR und direkt am Eisernen Vorhang gelegen. Wenige Tage später blicken wir mit der nur knapp Auschwitz entgangenen Filmemacherin Eva Stocker in die Geschichte zurück und lernen selbst immer wieder ein bisschen dazu, auch über das, worüber man manchmal schon alles zu wissen glaubt. Zeitzeugenberichte sind unschlagbar, Geschichte zum Greifen, gerade für die Jugend, die der Regisseurin auf der Heidecksburg beeindruckend gute Fragen stellte. Noch gibt es die Menschen, die dunkle und helle Geschichte(n) aus eigenem Erleben weitergeben können. Was wird, wenn sie nicht mehr sind?