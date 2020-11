Wochenmarkt in Rudolstadt

Rudolstadt. Ab heute „Lebendiger Adventskalender“ in Rudolstadt

Wochenmarkt in Rudolstadt findet bis 23. Dezember statt

Ab heute bis zum 24. Dezember gestalten Händler, Dienstleister und Gastronomen auch in diesem Jahr die Aktion „Adventskalender“. Die Kundinnen und Kunden werden unter anderem mit Weihnachtsangeboten, Rabatten und Leckereien überrascht. Informationen zu den Aktionsorten gibt es unter www.stadtring-rudolstadt.de .

Der traditionelle Wochenmarkt findet weiterhin jeden Mittwoch und Samstag bis zum 23. Dezember unter Einhaltung der Abstandsregeln und des Infektionsschutzes auf dem Rudolstädter Marktplatz statt. Wochenmärkte sind entsprechend der Allgemeinverfügung des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt vom 26. November lediglich in geschlossenen Räumlichkeiten untersagt. In der Allgemeinverfügung geregelt ist auch die Verpflichtung, dass beim Besuch des Wochenmarktes eine Mund-Nasen-Maske zu tragen ist. Diese Regelung gilt auch bei den Aktionen am Güntherbrunnen.

Die Stadt bittet um gegenseitige Rücksichtnahme.