Wohl mit Steinen auf Panzerblitzer geworfen - Einbrecher im Kinderdorf

Saalfeld. Die Meldungen der Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

In der Zeit zwischen dem 15. und 23. November befand sich die mobile Messanlage der Stadt Saalfeld (Panzerblitzer) in der Kronacher Straße, neben der Zufahrt Kirchgasse, in Obernitz.

In diesem Zeitraum beschmierten Unbekannte den Anhänger und warfen vermutlich Steine gegen die Heckklappe, wodurch die rote Schutzscheibe zerstört wurde, wie die Polizei informiert. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Saalfeld unter Telefon 03671/560 entgegen.

Einbrecher im Kinderdorf

Am Mittwoch gegen 12 Uhr wurde der Einbruch in zwei Gebäude auf dem Gelände der Kinder- und Jugenderholung Dittrichshütte festgestellt.

Unbekannte hebelten die Zugangstüren der Häuser auf und verschafften sich somit Zutritt in die Räumlichkeiten, wie die Polizei mitteilt. Dabei entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Die Einbrecher ließen mehrere Elektrogeräte im Gesamtwert von etwa 2000 Euro mitgehen.

Ertappter Dieb will Drogen verstecken

Mittwochmittag entwendete ein 23-Jähriger mehrere Gegenstände aus einem Supermarkt in der Rathenaustraße in Saalfeld. Der Ladendetektiv beobachtete den Dieb, der bereits Hausverbot für den Laden hatte und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Während dieser Zeit versuchte der Täter, ein Tütchen mit Cannabis in seinem Mund zu verstecken.

