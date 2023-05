Begonnen hat der Rückbau eines Wohnblockes der Ruwo in der Paganinistraße 7 - 10 in Volkstedt-West. Das kommunale Wohnungsunternehmen nimmt mit dem Abriss Wohnraum vom Markt, um Kosten zu sparen. Die Ruwo hat nach eigenen Angaben bei rund 2600 verwalteten Wohnungen einen Leerstand von zehn Prozent - mit steigender Tendenz.

Wohnblock in Rudolstadt-Schwarza wird für den Abriss entkernt

Rudolstadt Bis Ende Juli werden in der Paganinistraße 48 Wohnungen vom Markt genommen - was der Rückbau kostet und wer ihn bezahlt

Seit geraumer Zeit wird der inzwischen leergezogene Wohnblock in der Paganinistraße 7 - 10 in Rudolstadt-Schwarza für den geplanten Abriss vorbereitet. Das Entkernen der Wohnungen und Treppenhäuser soll in der nächsten Woche abgeschlossen werden, wie Kathleen Flache, Geschäftsführerin der RUWO Rudolstädter Wohnungsverwaltungs- und Baugesellschaft mbH, erklärte. Noch vor Pfingsten soll mit dem Rückbau der 48 Wohnungen begonnen werden. Die Gesamtkosten für die Maßnahme, die Ende Juli abgeschlossen sein soll, werden mit voraussichtlich 440.000 Euro beziffert. 399.600 Euro davon sind Fördermittel.

Leerstand von zehn Prozent als Grund für den Rückbau

Mit-Geschäftsführer Jens Adloff hatte Anfang des Jahres erklärt, das kommunale Wohnungsunternehmen verzeichne aktuell um die zehn Prozent Leerstand, Tendenz steigend trotz ukrainischer Flüchtlinge, bei insgesamt zirka 2.600 Wohnungen. "Da müssen wir gegensteuern, in dem wir Wohnungen vom Markt nehmen. Denn selbst wenn sie leer stehen, kosten sie Geld", so der langjährige RUWO-Chef.