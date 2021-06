Wohnen in Rudolstadt: Vom Sorgenkind zum Musterknaben

Antonia Hufenreiter von der Bauabteilung der RUWO und Architekt Oliver Goedecke aus Erfurt vor dem im vorigen Jahr nach Komplexsanierung fertiggestellten Haus in der Trommsdorffstraße 10. Der zu DDR-Zeiten im WBS-70-Stil errichteter Wohnblock ist eines von 72 neuen oder modernisierten Bauwerken in Thüringen, die zum Tag der Architektur am Wochenende besichtigt werden konnten. Das Interesse für das Objekt im Plattenbaustadtteil in Volkstedt-West hielt sich am Sonnabend allerdings in engen Grenzen.