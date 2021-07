Wohngebiet nach Feuer vernebelt - Kulturhaus wieder beschädigt

Diese Vorfälle meldet die Polizei für Saalfeld-Rudolstadt.

Wohngebiet vernebelt

Ein Anrufer teilte Sonntagabend ein Lagerfeuer in einem Garten in einer Gartenanlage in der Nähe der Straße "Am Brendelsgarten" in Saalfeld mit, welches das gesamte Wohngebiet vernebelte. Die Beamten gingen dem Hinweis nach und stellten ein Lagerfeuer mit Glutnestern und mehreren kleinen Flammen fest, die bei Windböen immer wieder aufloderten.

Zum Löschen wurde die Feuerwehr angefordert. Die Verantwortliche war nicht mehr im Garten, jedoch konnte sie telefonisch erreicht werden. Laut ihren Angaben wollte sie feuchtgewordene Pappe verbrennen und war der Meinung, das Feuer gelöscht zu haben. Sie erhielt eine Anzeige.

Kulturhaus wieder beschädigt

Zum wiederholten Mal brachen Unbekannte in das Kulturhaus in Röblitz (Unterwellenborn) ein. Die Täter beschädigten zahlreiche Fensterscheiben sowie eine Tür. Dabei entstand Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Ob die Täter etwas mitgehen ließen, ist derzeit noch nicht bekannt. Die Tatzeit konnte von Sonntag, 11. Juli, 14 Uhr, bis Sonntag, 18. Juli, 12.45 Uhr, eingegrenzt werden. Zeugen, die Hinweise zur Sachbeschädigung geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Saalfeld unter der Telefonnummer 03671 560 zu melden.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen