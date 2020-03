In Saalfeld soll ein neues Baugebiet erschlossen werden. Für das Areal „Weinberge" in Köditz wird ein neuer B-Plan aufgestellt. Die Köditzer fragen indes, ob in diesem Zusammenhang auch die Dr.-Heinz-Pfeiffer-Straße saniert wird, die am Baugebiet entlang führt.

Saalfeld. Bevor in Saalfeld-Köditz 24 neue Eigenheime entstehen, muss der Flächennutzungsplan geändert werden. Das wird laut einem Experten Zeit brauchen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wohnprojekt „Weinberge“ liegt auf geplanter Bundesstraße

Auf dem neuen Wohnbaugebiet „Weinberge“ in Saalfeld-Köditz werden sich wohl nicht so schnell die Kräne drehen, wie sich das die Investoren wünschen. Der Grund ist eine notwendige Änderung des Flächennutzungsplans (FNP), die zwar vom Stadtrat Anfang März gebilligt wurde, die jedoch die Verlegung einer Bundesstraßen-Trasse beinhaltet. Dabei handelt es sich um eine mögliche Ostumfahrung Saalfelds für die Bundesstraße B 281, die über das geplante Baugebiet an der Dr.-Heinz-Pfeiffer-Straße geht.

Der sachkundige Einwohner im Bauausschuss, Horst Blaschke, selbst lange Zeit beruflich als Bauplaner aktiv, hält es für nicht wahrscheinlich, dass das Thüringer Straßenbauamt zeitnah einer Umplanung der Umgehungstrasse zustimmen wird. „Das ist keine spontane Entscheidung“, erklärte Blaschke: „Ich sehe das nicht auf der kurzen zeitlichen Schiene“. Grundstücksvermarktung ab Sommer 2021 Die Hoffnung der Investoren, die Köditzer Einwohner Stefan Jakubowski, Rolf Weber und Boris Culina, ist es, im Frühjahr 2021 mit dem Bau einer Erschließungsstraße und im Sommer 2021 mit der Grundstücksvermarktung beginnen zu können. Das erklärte Boris Culina kürzlich bei einem Vor-Ort-Termin. Auf 23.000 Quadratmetern Brutto-Fläche sollen etwa 24 Eigenheimbau-Grundstücke mit je etwa 800 Quadratmetern entstehen. Eigentümer der Baufläche ist Rolf Weber. Die Saalfelder Bauverwaltung erklärte auf Anfrage, der Verkehrswegeplan des Bundesverkehrsministeriums habe die Ortsumgehung Saalfeld als vordringlichen Bedarf eingestuft. Es lägen jedoch keine konkreten Planungen vor, die „Zwangspunkte für die Stadt Saalfeld darstellen würden“. Die Stadt weiter: „Der Flächennutzungsplan hat nur für die Stadt Saalfeld selbst rechtlich bindende Wirkung und entfaltet im Außenverhältnis zu anderen Institutionen keine Rechtskraft.“ Position des Landesamtes für Bau und Verkehr bisher noch unklar Horst Blaschke indes erklärt, ein Flächennutzungsplan sei „behördenverbindlich“. Einer Bitte um eine Fristverlängerung für die Abgabe einer Stellungnahme durch das Thüringer Straßenbauamt im Zuge der Behördenbeteiligung werde die Stadt Saalfeld ganz sicher nachkommen müssen. Aus diesem Grund sei der Zeitplan der Investoren „zu ambitioniert“. Die Bauverwaltung rechnet indes nicht mit großen Problemen, da aus ihrer Sicht die „Ostumfahrung“ nur eine „alternative Führung der Ortsumfahrung“ darstellt. Die weitaus kürzere Variante wäre die „Westumfahrung“. Die Stadt: „Welche Position das Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr bezüglich der geplanten Änderung des Flächennutzungsplans bezieht, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar, wird aber im Laufe des Verfahrens in Erfahrung gebracht.“ Das Gebiet „Weinberge“ hatte die Bauverwaltung auf einer internen Liste möglicher Baugebiete zunächst gar nicht prioritär platziert. Doch da in der Stadt Saalfeld kurzfristig baureife Grundstücke benötigt werden und an diesem Standort sowohl die Grundstücke verfügbar sind, als auch die Bereitschaft zur Erschließung vorhanden ist, habe das Vorhaben „Weinberge“ somit „eine ganz andere Wichtung in der gesamtstädtischen Entwicklung im Sinne einer kurzfristigen Bedarfsdeckung erhalten“. Anwohner wünschen Ausbau der Dr.-Heinz-Pfeiffer-Straße Auch auf der Einwohnerversammlung in Köditz am 12. März war das Baugebiet „Weinberge“ ein Thema. Die Anwohner wünschen sich im Zuge der baulichen Umsetzung auch eine Sanierung der Dr.-Heinz-Pfeiffer-Straße – ein Feldweg, ausgebessert mit Betonplatten. Saalfelds Bürgermeister Steffen Kania (CDU) reagierte zurückhaltend. Zunächst müssten die städtebaulichen Verträge mit den Investoren abgeschlossen werden. Darin wird geregelt, dass die Investoren die Kosten für die B-Plan- und die FNP-Plan-Änderungen sowie für die Grundstückserschließung tragen.