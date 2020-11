Wohnungsbaugesellschaft Lobenstein macht erstmals Plus

Stefan Horlbeck hatte eine gute Nachricht ins Lehestener Kulturhaus mitgebracht: Erstmals seit ihrem fast 30-jährigen Bestehen hat seine Wohnungsbaugesellschaft Bad Lobenstein einen Jahresüberschuss erzielt. Der Geschäftsführer erstattete dem Stadtrat am Donnerstag Bericht über das Jahr 2019. Lehesten ist mit den Städten Bad Lobenstein und Wurzbach Gesellschafter.

Rund 11.500 Euro beträgt der Jahresüberschuss, knapp 20 Millionen Euro die Bilanzsumme. „Zwischen 1991 und 2018 haben wir immer mit Fehlbeträgen abgeschlossen“, so Horlbeck. Die Kostenstruktur sei besser als geplant, dazu der Finanzmittelplan „mehr als ausreichend“. Sorgen bereitet eine gewisse Neuvermietungsschwäche. „Die Nachfrage ist einfach zu gering“, begründete Horlbeck, auch wegen sinkender Einwohnerzahlen, was geringere Mieteinnahmen zur Folge habe. Zwischen 2007 und 2019 seien sie um 13,6 Prozent zurückgegangen. Für dieses Jahr rechnet er mit einem Minus von drei bis vier Prozent gegenüber 2019. Von den derzeit 62 Genossenschaftswohnungen in Lehesten stünden 19 leer, darunter zwei schieferverkleidete Blöcke in der Leutenberger Straße.

„Hier muss etwas passieren!“, mahnte Ratsherr Andreas Ludwig (BN) an; denkbar seien eine Generalsanierung, ein Abriss mit Fördermitteln oder der Verkauf. Horlbeck ist sich in dieser Frage selbst noch uneins, fände einen Abriss angesichts des noch recht guten Zustands verfrüht, eine voraussichtlich sehr kostenintensive Generalsanierung aber für zu risikobehaftet, angesichts der demografischen Situation. „Sie sind ja auch nicht stadtbildprägend“, sagte er. Einen Verkauf habe man bereits versucht, bei anderen Objekten aber schon schlechte Erfahrungen gemacht, etwa der Breiten Straße 6, wo unter neuem Eigentümer „gar nichts passiert“ sei. Auch ein Vermittlungsversuch von Ratsfrau Angelika Stahnke (SPD), selbst Pflegeassistentin, an ein Pflegeunternehmen war erfolglos. Gegen André Hopfes (BI) Eindruck, nie einen ernsthaften Willen zur Vermietung erkannt zu haben, verwehrte sich Horlbeck und verwies wiederum auf fehlende Nachfrage. Und: „Es gibt Objekte in Lehesten, die viel übler aussehen“. Andreas Ludwig meinte, dass „wir als Gesellschafter ein Auge darauf haben müssen“ und plädierte dafür, das Thema im Hinterkopf zu behalten. „Wir lassen Lehesten nicht außen vor“, versprach Stefan Horlbeck. Dennoch enthielten sich einige Räte beim Beschluss des Jahresabschlusses sowie der Entlastung von Horlbeck und Aufsichtsrat.