Wolfgang Meltz bleibt unvergessen

Blankenhain. Nachruf: Musik und Chorgesang prägten sein Leben. Viele kennen ihn auch als Musiklehrer.

Wie erst jetzt bekannt wurde, ist das langjährige Mitglied der Volksmusikgruppe Kantholz aus Neuhaus und des Schmiedefelder Männerchors, Wolfgang Meltz, bereits am 22. Juni im Alter von 84 Jahren in Blankenhain bei Weimar verstorben.

Als Gesangssolist, Chorsänger und mit Wortbeiträgen hat er die Programme von Kantholz bereichert und hat mit viel Humor durch die Programme geführt. Seine Berliner Wurzeln konnte und wollte Wolfgang Meltz nie verbergen, was unter anderem in seinen Berliner Liedern, die auch auf einer gesonderten CD veröffentlicht wurden, zum Ausdruck kam.

Genauso hat er über viele Jahre dem Schmiedefelder Männerchor als Dirigent sein Markenzeichen aufgedrückt und machte diesen Klangkörper zu einem gern gesehenen Chor in und außerhalb von Schmiedefeld. Auch in der Zeit, als die Chormitglieder in ihrer Anzahl immer weniger wurden, hielt er das musikalische Niveau des Männerchores Schmiedefeld auf hohem Niveau. Weiterhin prägte er das Chorleben und Musikgeschehen hier in der Region.

Viele werden Wolfgang Meltz noch aus ihrer Schulzeit kennen. Er war viele Jahre Musiklehrer an der Gräfenthaler Schule. Ehrenamtlich führte Wolfgang Meltz als Dirigent auch den gemischten Chor Ernstthal bis zu dessen Auflösung. Irgendwie konnte er nicht ohne Musik und Chorgesang leben. An vielen musikalischen Veranstaltungen nahm er teil. Bei seinen Auftritten lebte Wolfgang Meltz auf. Es war immer ein Erlebnis, ihm selbst oder dem von ihm dirigierten Chor zuzuhören. Er bleibt unvergessen.