Wonach schmeckt es?

Dominique Lattich über die Qual der Wahl der Wochenend-Gestaltung.

Wonach schmeckte Ihr Wochenende? In einer kleinen Runde im Schillerhaus sprachen wir vor dem Vortrag von Frank Berger am Freitagabend darüber, wie viele Veranstaltungen allein in Rudolstadt gerade parallel stattfinden. Wir kamen auf sechs, haben aber sicherlich auch irgendetwas übersehen. Gleichsam kamen wir zu dem Fazit, dass das Wochenende für jeden Geschmack etwas zu bieten hat. Theater, Musik, Bildung: Wer mehrere Interessen hat, hatte die Qual der Wahl, aber sicher ist auch, dass für jeden Geschmack etwas dabei war. So verschieden die Geschmäcker bekanntlich auch sind.

So war die Kirche in Rudolstadt mit der Spanischen Nacht genauso in jeder Altersklasse angesagt, wie der Schlager am Sonntagnachmittag in der Stadthalle Bad Blankenburg. Ein anspruchsvoller Künstler war es auch, der am Samstagabend im „No. 8“ die Zuschauer bewegte. Und wer lieber in der Natur seinen Ausgleich zur stressigen Woche finden wollte, konnte in Meura sehen, wie die Pferde „abgehen“, wie es ein kleiner Junge, der bei dem diesjährigen Auftrieb neben mir stand, so treffend bezeichnete.

Manche Besucher, so mein Eindruck, waren noch etwas zurückhaltend, schauten sich vorsichtig um und kamen mit FFP2-Maske niemandem zu nahe. Andere wiederum umarmten ihre alten Freude oder fanden neue. Die Seelen atmeten auf, der Hunger nach Normalität ist gestillt, aber der Magen ist noch längst nicht wieder voll.