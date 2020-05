Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wort zum Sonntag: Singet dem Herren

„Singet dem Herren ein neues Lied, denn er tut Wunder!“ (Ps. 98, 1a) so lässt sich die lateinische Antiphon für den heutigen Sonntag übersetzten. Cantate Domino canticum novum, quia mirabilia fecit! Und vom ersten Wort dieses Verses hat der heutige Sonntag seinen Namen: Cantate – Singet. Im christlichen Kontext entwickelte sich diese liturgische Tätigkeit im Laufe der Zeit zum hauptberuflichen Kirchenmusiker. So ist es in meiner Tätigkeit als Kirchenmusiker im oberen Rinnetal meist üblich, dass die Musik an dem Sonntag Kantate im Mittelpunkt steht. Dieser Gottesdienst wird entweder vom Kirchenchor oder vom Posaunenchor mitgestaltet. Bereits Ende Februar hat der regionale Kirchenchor mit den Proben für diesen Auftritt begonnen. Leider können wir uns seit März nicht mehr treffen und mussten, wie viele andere Dinge im Leben in diesen Zeiten, auch den Einsatz absagen. Zudem ist man nach der aktuellen Verordnung angehalten im Gottesdienst nicht mehr zu singen. Dabei heißt es doch so schön: Wer singt betet zweimal. Aber um den Menschen in der Region Hoffnung zu geben, ist der Posaunenchor, in dem auch Sänger des Kirchenchores mitwirken, auf eine etwas andere Idee gekommen. Seit fast zwei Monaten bringt der Posaunenchor allen Ortschaften in unserer Region Mut, Hoffnung und eine kleine Ablenkung vom ungewohnten Alltag. Mit zwei bis drei Chorälen spielen wir unter Berücksichtigung aller Hygienevorschriften in Absprache mit Landrats- und Ordnungsamt jeden Abend in einem anderen Ort, ohne dass die Anwohner im Vorfeld Bescheid wissen. Selbst der Chor erfährt erst kurz vor Beginn per WhatsApp den Ort und die Uhrzeit. So kann ausgeschlossen werden, dass sich Leute an dem Spielort versammeln. Fünf Minuten dauert unser Kurzauftritt. Wenige Minuten, die die Atmosphäre im Ort doch verändern. Wenige Minuten, die doch reichen, um den Menschen ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Viele dankbare und positive Rückmeldungen gibt es bislang. Durch diese Aktion erreichen wir auch den einen oder anderen, der mit Glauben und Kirche gar nichts mehr zu tun hat. An den Fenstern hört man Manche mitsingen und spürt dabei Freude und Hoffnung. Gott ist nicht nur in der Kirche und bei den Menschen die an ihn glauben, sondern unter allen, wo sein Wort verkündet wird. Wer singt, betet zweimal, weil der Gesang dem Menschen ans Herz geht und er so zu Gott aus voller Herzenslust beten kann.