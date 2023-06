Wort zum Sonntag: Vertrauen lernen

Über die Dunkelheit und wie sie überwunden werden kann

„Das Tagesdings schaue ich schon lange nicht mehr. Kommt doch eh immer dasselbe. Es geht eh alles den Bach runter.“

Mein Gegenüber blickt mich herausfordernd an. Eine Mischung aus Wut und Pessimismus schlägt mir aus seinem Gesicht entgegen. Langsam, aber stetig merke ich, wie seine Hoffnungslosigkeit auch in mir Raum ergreift. Auch ich bin überfordert von den vielen Bildern und Nachrichten. Krieg und Tote, Klimawandel, immer wieder neue Gesetze überfordern meine Vorstellungskraft einer gelingenden Zukunft. Dabei will ich mich nicht als Opfer fühlen, nicht immer wütend sein. Ich will aber mein Leben selbstbestimmt gestalten können. Ich glaube an Gott. Ich gehöre zu den 25 % der Bevölkerung in unserem Landkreis, die sich zur evangelischen Kirche halten. Ob mein Gegenüber an Gott glaubt, weiß ich nicht. Es ist eigentlich auch egal. Uns verbindet der Pessimismus des Misstrauens in die Zukunft, als die Hoffnung aus Glauben. Aber eigentlich wollen wir Ruhe finden, Kraft für das Kommende schöpfen.

Unsere menschliche Existenz wird bedroht von einer beklemmenden Dunkelheit in uns. Wie finde ich zurück zu jenem Vertrauen, dem der Glaube im Wortsinn entspringt.

Den Gemeinsinn, das, was uns auch über die Grenzen miteinander verbindet, das Verlorene zu suchen, das ist unsere Aufgabe. Wir vergessen oft, dass es Gottes Welt ist, die er geschaffen hat und in der er gegenwärtig ist. „Kommt her zu mir…“ Wohin soll ich kommen? Vielleicht hilft es, mich einfach einmal in eine Kirche zu setzen. So wie viele das im Urlaub machen. Die Bibel erzählt in vielen Geschichten von der Gegenwart Gottes in der Welt. Die Erfahrungen, die dort erzählt werden, lösen meinen fixierten Blick von den Problemen und zeigen, wie Wege gefunden werden können. Wie Gemeinschaft und Vertrauen hilft, Krisen zu bewältigen.

Vielleicht hilft es, wenn wir miteinander wirklich sprechen. So mit Erzählen und Zuhören. Über Gott und die Welt.