Wunschbaum 2023 - Familien unterstützen

Saalfeld. Wunsch- und Patenbäume sind in der Adventszeit an verschiedenen Stationen zu finden

Auf der letzten Seite des aktuellen Kirchenblättchens wird auf den Wunschbaum 2023 aufmerksam gemacht. Wunsch- und Patenbäume seien demnach an verschiedenen Standorten im Kirchenkreis zu finden.

In erster Linie soll das Diakonie-Projekt einkommensschwache Familien unterstützen. Eltern oder die Kinder selbst können einen Wunsch aufschreiben und am Baum hinterlassen. Diejenigen, die gern helfen möchten, sogenannte Wunschpaten, können sich einen oder mehrere Wünsche heraussuchen und ein entsprechendes Geschenk besorgen.

In den Beratungsstellen können sie bis zum 12. Dezember abgegeben werden. Von dort aus werden sie an die Familien weitergegeben. Die Aktion ist für beide Seiten vertraulich.

Der Baum steht am 29. November und 1. Dezember in den Ausgabestellen der Tafel, am 1. Adventssonntag in der Johanneskirche und vom 4. bis 8. Dezember im Diakonieladen Café Waage in der Brudergasse 11.