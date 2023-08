Yoga in Saalfeld: Wie eine kleine Auszeit vom Alltag

Saalfeld. Saalfelder Lesenswürdigkeiten: Wie Yoga und Meditation am Bergfried oder in den Heilstollen für Entspannung sorgen können.

In und um Saalfeld gibt es viel zu sehen und erleben. Nicht nur Besucher, sondern auch Einheimische können die Saalestadt immer wieder aufs Neue entdecken. In einer kleinen Serie stellen wir „Lesenswürdigkeiten“ vor. Heute steht Entspannung im Vordergrund.

„Konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem und nehmen Sie Ihre Umgebung wahr“ – diese Anweisung ist die erste von dreien, die bekommt, wer am neuen Familienpfad unweit der Feengrotten die Infotafel zur Geh-Meditation liest. Das Angebot ist eines von vielen, das in der Stadt zu individuellen Auszeiten in der Natur einlädt. Im Einklang mit sich selbst und der Umwelt zu sein ist ein zentrales Anliegen von Meditation und Yoga. Das Interesse, sich selbst darin zu schulen, ist ungebrochen. Erst vor wenigen Wochen beispielsweise kamen wieder 400 Besucher zum Yoga-Festival auf dem Bergfried.

Gesundheitswiese am Stadtwald

Abseits solcher Events wurden von der Stadt Saalfeld unlängst weitere Möglichkeiten geschaffen, auch in kleiner Form Meditation und Yoga zu betreiben. So entstand „Am Steiger“ am Stadtwald eine Gesundheitswiese mit Yoga-Podest. Sie ist vom Bergfried oder den Feengrotten aus gut zu Fuß erreichbar oder mit dem Auto, denn in unmittelbarer Nähe wurde ein weiterer Wanderparkplatz geschaffen. Schon länger laden Infotafeln entlang der acht Terrainkurwege rund um den Bergfried und die Feengrotten zu Atem- oder Yogaübungen ein.

Der Bergfried ist ebenfalls Startpunkt für eine geführte Yoga-Wanderung, die in Kooperation der Tourismus GmbH und des Yoga-Studios „Lotus Licht“ angeboten wird. Momente der Stille und Blicke in die Ferne sollen Körper und Geist in Ruhe und Harmonie versetzen. Ein wohltuendes Klangkonzert im Heilstollen der Feengrotten bietet den Abschluss.

Auch in den Heilstollen führt die Klangschalen-Entspannung. Eineinhalb Stunden dauert eine solche. Auf einer Liege in eine Decke gekuschelt wird bei dieser die Energie des Körpers zum Fließen gebracht und es entsteht innere Ruhe. Das einzigartige Klima im Heilstollen verbessert gleichzeitig die Atemfunktion und stärkt das Immunsystem. Und selbst eine ein- oder zweistündige reguläre Inhalation im Feengrotten-Heilstollen wirkt wie eine kleine Auszeit vom Alltag und schenkt neue Energie.

Informationen zu Wegen und Wanderungen finden sich im Internet unter www.saalfeld-tourismus.de.