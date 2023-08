Zahl der Arbeitslosen in Saalfeld-Rudolstadt nimmt weiter zu

Saalfeld Gleichzeitig sinkt die Nachfrage nach Arbeitskräften - eine Entwicklung, die den Arbeitsverwaltern izunehmend Sorgen bereitet

Mehr Menschen ohne Job, ein Rückgang der Nachfrage nach Arbeitskräften und eine Zunahme bei den Bedarfsgemeinschaften für eine Grundsicherung prägen den Arbeitsmarkt in Ostthüringen insgesamt, aber auch speziell im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt. Hier ist die Arbeitslosigkeit im August um 84 auf 3272 Personen gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 261 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im August 6,3 Prozent; vor einem Jahr hatte sie sich auf 5,8 Prozent belaufen. Im Rechtskreis SGB III lag die Arbeitslosigkeit bei 1058, das sind elf weniger als im Vormonat und 58 mehr als im Vorjahr. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote lag bei 2,0 Prozent. Im Rechtskreis SGB II gab es 2214 Arbeitslose, das ist ein Plus von 95 gegenüber Juli; im Vergleich zum August 2022 waren es 203 Arbeitslose mehr. Die anteilige SGB II-Arbeitslosenquote betrug 4,2%.

Im August meldeten sich 625 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das waren 30 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 549 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 21 mehr als im August 2022. Seit Jahresbeginn gab es 4.907 Zugänge von Arbeitslosen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 311 Meldungen. Dem gegenüber stehen 4.606 Abmeldungen von Arbeitslosen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 322 Abmeldungen. Im August meldeten sich 213 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 29 weniger als vor einem Jahr. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 198 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, genau so viele wie vor einem Jahr.

Seit Jahresbeginn gut 1000 neue Stellen gemeldet

Im August waren 725 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Juli ist das ein Plus von 57 oder 9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 145 Stellen weniger. Arbeitgeber meldeten im August 169 neue Arbeitsstellen, das waren 43 oder 34 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn sind damit 1021 Stellen eingegangen, das ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 298. Zudem wurden im August 118 Arbeitsstellen abgemeldet, 52 oder 31 Prozent weniger als im Vorjahr. Von Januar bis August gab es insgesamt 1101 Stellenabgänge, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 13 Prozent.

Vom Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt werden 67,7 Prozent aller Arbeitslosen betreut. Im August waren das 2.214 Arbeitslose, 95 mehr als im Juli und 203 Personen (+ 10,1 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Das Jobcenter betreut 3.407 Bedarfsgemeinschaften; 110 mehr als im Juli und 297 (+ 9,5 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Die Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist gegenüber Juli um 93 auf aktuell 4.247 Personen gestiegen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg um 388 Personen (+ 10,0 Prozent) zu verzeichnen.

Chef der Agentur Thüringen Ost ordnet die Zahlen ein

„Die derzeitige Entwicklung am Arbeitsmarkt ist im Wesentlichen von drei Einflussfaktoren bestimmt. Saisonal nicht unüblich ist der Anstieg der Arbeitslosenzahlen im August auf Grund von Ferienzeiten in den Unternehmen, Neueinstellungen erfolgen oftmals erst ab September. Das gilt insbesondere für Jugendliche, die noch keine Ausbildung oder ein Studium begonnen haben oder nach dem Ende der Ausbildung nicht nahtlos übernommen wurden. Zudem reagieren Unternehmen nach wie vor verhaltener bei Personalentscheidungen, weil die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen unübersichtlich bleiben. Die Preise für Rohstoffe, insbesondere Energie bleiben hoch, Investitionen haben sich durch die Anhebung des Leitzinses der EZB verteuert. Die Inflation ist zwar rückläufig, bleibt aber auf hohem Niveau. Absatzmärkte bleiben volatil. Zugleich sorgt der Zustrom von Migranten und Flüchtlingen, insbesondere aus der Ukraine, für einen starken Anstieg der Arbeitslosenzahlen. Andererseits bleibt für die meisten Unternehmen die Sicherung des Fachkräftebedarfes eine der größten Herausforderungen jetzt und in Zukunft“ – beschreibt Stefan Scholz, Chef der Arbeitsagentur Thüringen Ost, die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt.