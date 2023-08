Zahl der Arbeitslosen in Saalfeld-Rudolstadt steigt leicht

Saalfeld/Jena Ende Juli waren fast 3200 Menschen offiziell ohne Job - das sind gut 300 mehr als vor einem Jahr

Die Arbeitslosigkeit ist im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt im Juli um 37 auf 3188 gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 304 Arbeitslose mehr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Juli 6,1%; vor einem Jahr hatte sie sich auf 5,5% belaufen. Das geht aus am Dienstag veröffentlichten Informationen der Agentur für Arbeit Ostthüringen hervor.

Im Juli meldeten sich 624 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, das waren 33 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 586 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 34 weniger als im Juli 2022. Seit Jahresbeginn gab es 4282 Zugänge von Arbeitslosen, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 341 Meldungen. Dem gegenüber stehen 4057 Abmeldungen von Arbeitslosen, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 301 Abmeldungen. Im Juli meldeten sich 247 zuvor erwerbstätige Personen arbeitslos, 50 mehr als vor einem Jahr. Durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit konnten in diesem Monat 165 Personen ihre Arbeitslosigkeit beenden, 11 mehr als vor einem Jahr.

Jobcenter betreut zwei Drittel der Arbeitslosen

Im Juli waren 668 Arbeitsstellen gemeldet, gegenüber Juni ist das ein Rückgang von 19. Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 247 Stellen weniger (–27 Prozent). Arbeitgeber meldeten im Juli 124 neue Arbeitsstellen, das waren 42 oder 25 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Seit Jahresbeginn sind damit 852 Stellen eingegangen, das ist eine Abnahme gegenüber dem Vorjahreszeitraum von 341 oder 29%. Zudem wurden im Juli 143 Arbeitsstellen abgemeldet, 48 oder 25 Prozent weniger als im Vorjahr. Von Januar bis Juli gab es insgesamt 983 Stellenabgänge, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 110.

Vom Jobcenter Saalfeld-Rudolstadt werden 66,5 Prozent aller Arbeitslosen betreut. Im Juli waren das 2119 Arbeitslose. Das Jobcenter betreut 3204 Bedarfsgemeinschaften; 80 weniger als im Juni, aber 146 (+ 4,8 Prozent) mehr als vor einem Jahr.

Einschätzung des Geschäftsführers der Agentur

„Saisonal und wirtschaftlich bedingt ist die Zahl der Arbeitslosen in Ostthüringen in den letzten Wochen gestiegen. Während der Ferien finden weniger Neueinstellungen statt und befristete Verträge wurden nach dem 30.06. zunächst nicht verlängert. Zudem haben sich die wirtschaftlichen Aussichten in vielen Branchen eingetrübt, so dass Unternehmen weniger Stellen ausgeschrieben haben. Für Arbeitslose kann es daher künftig schwieriger werden, wieder eine Beschäftigung zu finden, insbesondere für Menschen mit geringerem Qualifikationsniveau. Dennoch signalisieren uns Unternehmen nach wie vor, dass ihre Fachkräftebedarfe nicht weniger werden. Allein auf Grund von Altersabgängen stehen viele Belegschaften vor einem Generationswechsel“, verdeutlicht Torsten Hammer, Geschäftsführer operativ der Arbeitsagentur Thüringen Ost, die aktuelle Entwicklung am Arbeitsmarkt.