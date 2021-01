Im Namen des Herrn und zum Frommen der Umwelt sind seit über einem Jahr auch die Saalfelder Pfarrer Christian Weigel (links) und Christian Sparsbrod in einem elektrischen Renault Zoe unterwegs.

Die Stromer haben aber einen nur minimalen Anteil am Fahrzeugbestand im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, der neuen Höchstwert erreicht.

Zahl der Elektroautos in nur einem Jahr fast verdoppelt

Saalfeld. Die mit üppigen staatlichen Prämien geförderte Elektromobilität nimmt auch im hiesigen Landkreis merklich Fahrt auf, denn die Zahl der Stromer hat sich binnen eines Jahres fast verdoppelt. Allerdings nur von 102 auf 201 – mithin machen die Batterie-Mobile nur 0,2 Prozent des gesamten Fahrzeugbestandes aus.

Großer Beliebtheit erfreuen sich Hybridfahrzeuge, deren Zahl von 428 auf 721 im vergangenen Jahr stieg. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt hat 2020 gegenüber dem Jahr 2019 wieder zugenommen. Insgesamt sind 93.566 Fahrzeuge zugelassen, 1.172 mehr als im Vorjahr und sogar 244 mehr als 2018, als Piesau und Lichte noch zum Landkreis gehörten.

Corona-Pandemie hat kaum Auswirkungen auf Zulassungen

Die Corona-Pandemie hatte offenbar nur geringe Auswirkungen auf das Zulassungsgeschehen. So wurden trotz teilweiser Schließung der Zulassungsstelle 45.751 Vorgänge bearbeitet, im Vorjahr waren es 50.272. In der Führerscheinstelle sank die Zahl der Vorgänge ebenfalls leicht von 4974 auf 4629. Der größte Einbruch der Kfz-Zulassungszahlen hat hierbei im April stattgefunden. Im Vergleich zum Vorjahr wurden in diesem Monat 2.171 Fälle weniger bearbeitet.

Auch die Zahl neuer Führerscheine sank nur wenig

Den größten Anteil an Fahrzeugen bilden traditionell Pkw, deren Zahl von 60.424 auf 60.661 stieg. Zugelassene Motorräder gibt es nunmehr 6.463, ein Plus von 226. Auch die Lastkraftwagen legten zahlenmäßig um 176 auf 6.242 zu. Die Zahl der Busse ist dagegen um 11 auf 214 gesunken. Als Sonderfahrzeuge sind 1.051 Vehikel zugelassen, 33 mehr als noch im Vorjahr. Zu den Sonderfahrzeugen gehören unter anderem Feuerwehrautos, Krankenwagen, fahrende Betonmischer oder landwirtschaftliche Fahrzeuge. Der Anteil von Oldtimern ist wiederum gestiegen. Der Bestand umfasst nun 691 Fahrzeuge, 52 mehr als 2019.In der Führerscheinstelle wurden 3777 Führerscheine neu erteilt oder erweitert. Im Jahr 2019 waren es 4012. In 13 Fällen wurde eine Lizenz zur Fahrgastbeförderung erteilt, drei weniger als im Vorjahr. Die Genehmigung zum begleiteten Pkw-Fahren mit 17 Jahren wurde 310 Mal ausgestellt, 30 weniger als im Jahr 2019. Den Mopedführerschein mit 15 beantragten 164 Personen, im Vorjahr waren es 152.

Sein ausdrücklicher Dank gelte den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Zulassungs-und Führerscheinstelle, die unter den erschwerten Pandemiebedingungen fast einen Normalbetrieb gewährleisten konnten, lässt sich Landrat Marko Wolfram (SPD) in einer Mitteilung zitieren. Trotz des erneuten Lockdowns ist die Zulassungsstelle im Saalfelder Schloss weiter für die Bürger geöffnet – allerdings sollte man besser vorab einen Termin vereinbaren.