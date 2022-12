Zahl der Pflegebedürftigen in Saalfeld-Rudolstadt deutlich gestiegen

Wie in ganz Thüringen, so ist auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Zahl der Pflegebedürftigen deutlich angestiegen

Saalfeld/Erfurt. Zahl der Pflegeeinrichtungen im Landkreis bleibt im Kreis aber fast unverändert.

Wie in ganz Thüringen, so ist auch im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt die Zahl der Pflegebedürftigen deutlich angestiegen. Laut Angaben des Landesamtes für Statistik gab es zum Zeitpunkt der letzten Erhebung vor genau einem Jahr im Landkreis 8.177 Pflegebedürftige, während es zur letzten Erfassung zwei Jahre zuvor noch 6.827 zu Pflegende waren – eine Steigerung um rund 19,8 Prozent. Damit stieg auch die Pflegequote von rund 66 auf nunmehr 81 Fälle je 1000 Einwohner. Den größten zahlenmäßigen Sprung machten Pflegefälle, die ausschließlich Pflegegeld beziehen, ohne ambulante oder stationäre Unterstützung in Anspruch zu nehmen. Hier legte die Zahl um über 700 Fälle auf 4.091 zu. Trotz der zunehmenden Zahl von Pflegebedürftigen blieb die Zahl der entsprechenden Einrichtungen im Landkreis mit 32 im ambulanten und 33 im stationären Betrieb fast unverändert.

In Thüringen insgesamt waren im Dezember 2021 166.453 Pflegebedürftige erfasst, das waren 22,8 Prozent mehr als zum Stichtag im Vergleich zu 2019. Bei den Männern nahm in dieser Zeit die Pflegebedürftigkeit sogar um 23,9 Prozent zu. Die meisten Pflegebedürftigen befanden sich in der Altersgruppe zwischen 80 und 89 Jahren. Gemessen an der Gesamtbevölkerung waren Ende 2021 von den Thüringerinnen und Thüringern 7,9 Prozent pflegebedürftig.