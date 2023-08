Zahl der Photovoltaikanlagen im Städtedreieck hat sich seit 2018 verdoppelt

Saalfeld/Rudolstadt/Bad Blankenburg Große Dynamik beim Ausbau der Sonnenergie - Rudolstadt zuletzt mit dem größten Zuwachs

Energetisch unabhängig werden und seinen eigenen Strom aus Sonnenenergie erzeugen: Diesen Wunsch setzen immer mehr Einwohner des Städtedreiecks in die Tat um. Seit 2018 hat sich die Zahl der installierten Photovoltaikanlagen in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg in etwa verdoppelt - von 557 auf 1132. Das geht aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervor.

Dabei hat die Dynamik in den vergangenen zwei Jahren noch einmal deutlich zugenommen. Seit der Ukraine-Krieg und die Folgen für den Energiesektor deutlich gemacht haben, wie anfällig das System fossiler Energieträger ist, hat sich der private Ausbau der Photovoltaik auch bei uns beschleunigt. Von 2022 bis zum zweiten Quartal dieses Jahres kamen in Saalfeld 104, in Rudolstadt 96 und in Bad Blankenburg zehn Anlagen hinzu.

Wachstum über dem Schnitt deutscher Städte

Allein im zweiten Quartal 2023 wurden in Rudolstadt 57 Solaranlagen neu installiert. Dies entspricht einem Zuwachs von 12,6 Prozent im Vergleich zur letzten Datenerhebung im März. Damit liegt das Wachstum in Rudolstadt über dem bundesweiten Durchschnitt aller deutschen Städte (8,0 Prozent). Zehn Fußballfelder sind hier inzwischen mit PV-Anlagen belegt. Die installierte Leistung in Rudolstadt liegt bei insgesamt 15 Megawatt.

Solarexperte Tim Rosengart, Geschäftsführer des Vergleichsportals für Solaranlagen Selfmade Energy, schätzt die aktuellen Entwicklungen einer Mitteilung zufolge folgendermaßen ein: „Unter dem Eindruck des russischen Angriffs auf die Ukraine fragte im vergangenen Jahr kaum jemand nach dem Preis einer Solaranlage. Das haben viele Solarfirmen schamlos ausgenutzt. Mittlerweile wendet sich jedoch das Blatt: Die Solarfirmen haben die vielen Aufträge aus 2022 abgearbeitet und zudem neue Kapazitäten geschaffen. Probleme in den Lieferketten haben sich ebenfalls aufgelöst. Wartezeiten von sechs bis 18 Monaten sind jetzt passé – aktuell warten Sie nur noch circa vier Wochen auf die Installation Ihrer PV-Anlage. Die meisten Anbieter senken sogar mittlerweile die Preise, um neue Aufträge zu gewinnen".