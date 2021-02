Zahl regulärer Jobs in Saalfeld-Rudolstadt sinkt

Die Zahl der regulären Jobs im Landkreis ist im dritten Quartal hintereinander rückläufig. Sowohl was die Arbeitsplätze in Saalfeld-Rudolstadt betrifft, als auch in Bezug auf den Wohnort der Beschäftigten ist die Tendenz rückläufig. Das geht aus Angaben des Thüringer Landesamtes für Statistik hervor.