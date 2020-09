Zahlreiche Kontrollen zum Schulstart: Polizei mit Verhalten der Autofahrer zufrieden

Saalfeld. Zum Schulstart gab es zahlreiche Kontrollen in allen Bereichen der Landespolizeiinspektion Saalfeld. In einem Fall griffen die Beamten hart durch.

In den Bereichen der Landespolizeiinspektion Saalfeld, den Landkreisen Saalfeld-Rudolstadt, Sonneberg und dem Saale-Orla-Kreis wurden am Montag Verkehrskontrollen zur Schulwegüberwachung durchgeführt. Laut Polizei lagen die Schwerpunkte dabei auf Geschwindigkeitskontrollen, Verhalten an Haltestellen und Fußgängerüberwegen und die vorschriftsmäßige Sicherung von Kindern in Pkw’s.

An insgesamt elf Kontrollstellen in den drei Landkreisen konnte die Polizei den Verkehrsteilnehmern diesbezüglich mehrheitlich korrektes Verhalten attestieren, wie ein Sprecher am Dienstag bestätigte. Jedoch wurden an einer Kontrollstelle in Judenbach im Landkreis Sonneberg in einem 30-km/h-Bereich vor einem Kindergarten und einer Grundschule 30 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt.

Zwei Autofahrer müssten sogar mit einem Fahrverbot rechnen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug hier 72 km/h.