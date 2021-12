Zahlreiche Temposünder und mehrere Fahrverbote am Sonntagnachmittag

Rottenbach. Die Polizei meldet diesen Einsatz sowie einen Unfall bei Neuhaus.

Sonnntagnachmittag führten die Polizei eine Geschwindigkeitsmessung in Rottenbach durch. Die Stelle auf der B 88 passierten am Nachmittags über 420 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Bad Blankenburg bei erlaubten 50 km/h. Bei 63 Verkehrsteilnehmern wurden Tempoverstöße festgestellt, der Großteil war im Verwarngeldbereich angesiedelt. 11 Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeldverfahren, wovon vier der Temposünder zudem mit einem Fahrverbot rechnen müssen. Die höchste gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 93 km/h.

Frau landet mit PKW auf Dach und wird verletzt

Samstagnachmittag wurde eine 72-Jährige durch eine allein verursachten Unfall nach bisherigen Erkenntnissen leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem VW auf der Landesstraße 1145 von Neuhaus am Rennweg kommend in Fahrtrichtung Deesbach, als sie in einer Kurve aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn abkam und ihr PKW auf dem Dach landete. Die Frau wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, ein Abschleppunternehmen barg das Fahrzeug. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

