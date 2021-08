Zahlreiche Tempoverstöße bei Polizeikontrolle in Kirchhasel - "Spitzenreiter" doppelt so schnell wie erlaubt

Kirchhasel In Kirchhasel ist eine Geschwindigkeitsmessung in zwei Etappen durchgeführt worden. Dabei wurden über 250 Verstöße festgestellt.

In zwei Etappen ist am Mittwochvormittag sowie am Nachmittag eine Geschwindigkeitsüberwachung in Kirchhasel durchgeführt worden. Wie die Polizei mitteilte, passierten am Vormittag zwischen 06.45 Uhr bis 13.30 Uhr 935 Fahrzeuge die Messstelle der Bundesstraße 88/ Rudolstädter Straße in Fahrtrichtung Etzelbach.

In diesem Zeitraum wurden 123 Geschwindigkeitsverstöße festgestellt- davon müssen 13 Verkehrsteilnehmer mit einem Bußgeld und zwei davon mit einem Fahrverbot rechnen. Auch am Nachmittag stellten die Einsatzbeamten einige Temposünder an der gleichen Örtlichkeit bei erlaubten 30 km/h fest. Es wurden 131 Geschwindigkeitsverstöße zwischen 13:45 Uhr bis 21:00 Uhr festgestellt.

In sechs Fällen müssen Verkehrsteilnehmer des Nachmittags mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Der schnellste PKW am ganzen Tag war mit einer Geschwindigkeit von 67 km/h unterwegs.

