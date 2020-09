Zahlreicher Gewalt- und Eigentumsdelikte: Haftbefehl gegen 22-Jährigen

Am Freitag, dem 4. September, erließ das Amtsgericht Gera einen Haftbefehl gegen einen in Rudolstadt wohnenden 22-Jährigen. Der Beschuldigte befindet sich seit Anfang 2016 in Deutschland. der aus Algerien stammende Mann verbüßte bis Mai 2020 eine über zweijährige Jugendstrafe wegen Diebstahl. Seit seiner Entlassung aus der Haft wurde er wegen zahlreicher Gewalt- und Eigentumsdelikte, in den letzten 2 Wochen insbesondere in Saalfeld-Rudolstadt auffällig.

Nach entsprechender Aufarbeitung durch die Kripo und nach Antrag durch die Staatsanwaltschaft Gera erließ das Amtsgericht Gera einen Untersuchungshaftbefehl. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.