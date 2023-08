Seit dem 3. Mai ist der Grünschnittannahmeplatz bei der Firma Ernst in Kirchhasel in Betrieb. Ohne Marken geht hier inzwischen gar nichts mehr.

ZASO will keinen fremden Grünschnitt mehr annehmen

Saalfeld/Pößneck/Schleiz Abfallzweckverband für Saale-Orla-Kreis und Saalfeld-Rudolstadt gibt gestiegene Entsorgungskosten als Grund für die neue Praxis an

Der Zweckverband Abfallwirtschaft Saale-Orla (ZASO) will keinen Grünschnitt aus anderen Landkreisen mehr annehmen. Bislang habe der ZASO die Fremdanlieferung von Grünschnitt an seinen Annahmeplätzen geduldet bzw. konnte dies nicht überprüfen. "Mit dem aktuellen Kalkulationszeitraum wurde dies durch Einführung von Grünschnittmarken unterbunden. Grund hierfür waren und sind die erblich gestiegenen Entsorgungskosten für Grünschnitt, die durch die Gebührenzahler im Verbandsgebiet getragen werden müssen", heißt es in einer Antwort auf eine Anfrage von Kreistagsmitglied Andreas Spanjer (AfD). Im Sinne der Gebührengerechtigkeit sei es deshalb nicht vorgesehen, Anlieferer aus anderen Landkreisen zu bedienen.

Anfrage dazu aus dem Kreistag Saalfeld-Rudolstadt

Das Kreistagsmitglied aus Lehesten hatte erklärt, es sei in der Vergangenheit mehrfach zur Abweisung von Lehestener Bürgern gekommen, beim Versuch zu entsorgende Stoffe und Grünschnitt an der Station Bad Lobenstein abzugeben. Dies sei um so unverständlicher, da beide Landkreise - Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla - dem selben Zweckverband angehörten. Im bayerischen Landkreis Kronach sei die Abgabe von Grünschnitt durch Bürger aus Thüringen hingegen geduldet worden.

Grumbach eine Alternative zu Bad Lobenstein

Die ZASO-Vertreter antworten zu dem Problem: "Die Abgabe von Grünabfällen ist für alle Bürger an allen Grünabfallannahmeplätzen im Verbandsgebiet

möglich (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt und Saale-Orla-Kreis). Eine Abweisung ist nicht zulässig. Mit dem Betreiber der Grünabfallannahme in Bad Lobenstein wurde vor mehr als zwei Jahren zu dieser Thematik ein Gespräch geführt. Seitdem wurden keine Probleme mehr gemeldet. Für Lehestener Bürger wäre z. B. der Annahmeplatz im Grumbach näher als Bad Lobenstein und somit auch eine adäquate Alternative".