Zauber unterm Sternenhimmel in Saalfeld und Rudolstadt

Saalfeld/Rudolstadt Thüringer Symphoniker und junge Stimmen aus Weimar mit beliebten Melodien aus Oper, Operette und Schlagern

In Rudolstadt und Saalfeld wird wieder gezaubert. Gemeinsam mit der Opernklasse der Hochschule für Musik „Franz Liszt“ in Weimar spielen die Thüringer Symphoniker beliebte Melodien aus Oper, Operette und Schlagern. Der „Klangzauber unterm Sternenzelt“ findet am 9. Juli in traumhafter Kulisse auf dem Hohen Schwarm Saalfeld statt und am 17. Juli auf der Rudolstädter Heidecksburg. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Zu hören sind Arien und Ensembles des düster-romantischen „Freischütz“ von Weber, über Beethovens „Fidelio“ bis hin zu „La Traviata“, der hierzulande meistgespielten Oper von Giuseppe Verdi. Ergänzt wird das Galakonzert mit beliebten Schlagern aus Operetten und Tonfilmen, darunter Hans Mays „Ein Lied geht um die Welt“ oder „Ein Freund, ein guter Freund“ von Werner Richard Heymann. Unter der musikalischen Leitung von Chefdirigent Oliver Weder singt ein neunköpfiges Sängerensemble der Weimarer Opernklasse.

Karten sind noch für das Konzert am 17. Juli, um 20 Uhr auf der Heidecksburg erhältlich. Das Konzert in Saalfeld ist bereits ausverkauft. red