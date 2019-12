Zechpreller in Haft - auf glatter Straße überschlagen - Rettungseinsatz in Saalfeld

Auf winterglatter Straße überschlagen

Glück im Unglück hatte am Freitagmorgen ein 18-jähriger Audifahrer und dessen Beifahrer, als sie zwischen Kolkwitz und Naundorf fuhren. Auf winterglatter Fahrbahn kam das Fahrzeug beim Durchfahren einer Rechtskurve ins Schlingern und nach links von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb seitlich auf der angrenzenden Wiese liegen. Ohne Verletzungen konnten beide Insassen aus dem Fahrzeug klettern und sich um die Bergung des schrottreifen Pkw´s kümmern.

Brandmelder und Anwohner verhindern Schlimmeres

Samstag gegen 11:55 Uhr vernahm ein Anwohner eines Wohnblocks am Lerchenbühl einen Brandmelder. Aufgrund von Brandgeruch rief er die Feuerwehr. Schnell waren Rettungskräfte vor Ort und konnten Schlimmeres verhindern. Die Wohnungsinhaberin hatte vermutlich beim Verlassen der Wohnung die Herdplatte nicht richtig ausgeschaltet, so dass die auf dem Herd abgestellte Plastikschüssel in Brand geriet. Nach einer intensiven Belüftung der Wohnung konnte diese ohne größere Schäden an die Inhaberin übergeben werden.

Zechpreller festgenommen

Am Samstag 13:30 Uhr meldete eine Bewohnerin der Mohrentaler Straße in Kranichfeld, dass vor zwei Tagen in ihren Keller eingebrochen wurde. Dabei wurde eine Spielekonsole im Wert von 50 Euro entwendet. Die Beamten konnten im Keller einen 23-Jährigen feststellen, welchem die Tat eindeutig zugeordnet werden konnte. Bei dem Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von 20 Euro an der Kellertür.

Der Einbrecher war bereits polizeilich bekannt, da er in den letzten Wochen mehrere Einmietbetrüge und Zechprellereien in Hotels und Gaststätten im Bereich Rudolstadt, Weimar und Jena begangen hatte. Dabei beschädigte er die Einrichtungen und entwendete mehrere Zimmerschlüssel sowie Teile des Inventars. Die fälligen Rechnungen bezahlte er in keinem der Fälle.

Einen Großteil dieses Beuteguts führte er nun mit sich. Der 23-Jährige ist derzeit ohne festen Wohnsitz. Gegen ihn lag ein offener Vollstreckungshaftbefehl vor, weshalb er in der Folge in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert wurde.

Mehrere Alkoholfahrten gestoppt

Gleich vier Fahrer musste die Polizei in der Nacht zu Sonntag stoppen und Straf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten.

Samstag gegen 19:50 Uhr wurde bei einer Präventivstreife ein 58-jähriger Fordfahrer in der Kronacher Straße in Unterwellenborn kontrolliert. Die Beamten bemerkten Alkoholgeruch beim Fahrer. Eine Kontrolle ergab einen Wert von 1,10 Promille, so dass eine Blutentnahme angeordnet der Führerschein sichergestellt wurde.

In Saalfeld wurde gegen Mitternacht eine 45-Jährige Citroen-Fahrerin einer Kontrolle unterzogen, als sie auf der Straße Vor der Heide fuhr. Hier wurde ein Atemalkoholwert von 0,64 Promille festgestellt, so dass die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eröffnet wurde.

In der Beulwitzer Straße in Saalfeld wurde gegen 2:55 Uhr ein 36-jähriger BMW-Fahrer festgestellt, der mit 0,70 Promille unterwegs war. Auch gegen ihn wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Auf der Bundesstraße 281 in Höhe Hoheneiche wurde gegen 17:30 Uhr eine 58-jährige Mazda-Fahrerin kontrolliert. Auch hier wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Der Test ergab 1,56 Promille. Auch hier wurde die Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt.