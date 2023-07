Zehn Tipps für Einheimische zum Rudolstadt-Festival

In zumeist vollen Zügen wie hier am Sonntagabend reisten viele der Gäste des Rudolstadt-Festivals 2022 an und ab. Oft sind Bus und Bahn am Festival-Wochenende die bessere Wahl.

Rudolstadt Eine ausdrücklich subjektive Gebrauchsanleitung für den unfallfreien und frustarmen Genuss des kommenden Wochenendes

1. Versuchen Sie nicht wie ein Folkie auszusehen, wenn Sie kein Folkie sind!

Folkie zu sein, ist keine Frage der Garderobe oder des Friseurs, sondern eine Lebenseinstellung, die nur wenige verinnerlicht haben. Nichts gegen bequeme Kleidung und Sandalen, aber Extra-Dreadlocks fürs Festival und ein buntes Tuch um die Hüfte wirkt in etwa so anbiedernd, als zöge man Lederhose und Dirndl an, wenn man zum Urlaub nach Bayern fährt.

2. Schimpfen Sie nicht auf den Preis, woanders ist es viel teurer!

Für 60 Euro, die ein gemeiner Bewohner des Landkreises Saalfeld-Rudolstadt für eine Dauerkarte bezahlt, kann man vier Tage lang auf 30 Bühnen über 120 Solokünstler und Bands erleben. Auch Auswärtige, die übrigens den doppelten Preis für das Ticket zahlen, haben keinen Grund zum Jammern. Bei vergleichbaren Festivals wie Rock am Ring, Rock im Park oder Hurricane zahlt man ab 199 Euro aufwärts. Das SMS-Festival am Bleiloch-Stausee kostet in diesem Jahr 169 Euro, das Wacken Open Air ab 299 Euro.

3. Lassen Sie Essen und Alkohol zu Hause und gönnen Sie den Händlern ihren Umsatz!

Keine Frage: Das Rudolstadt-Festival macht hungrig und durstig. Deshalb gibt es quasi überall Essenangebote, Getränkeinseln oder Weinstände der örtlichen Serviceclubs Lions und Rotary. Neben den Eintrittskarten sind die Standgebühren der Händler eine wichtige Einnahmequelle, um Bühnentechnik, die Gagen der Künstler und die 1000 Helfer von Einlass bis Fahrdienst zu bezahlen.

4. Bewegen Sie Ihr Auto möglichst überhaupt nicht, sonst ist der Parkplatz weg!

Wo im Umkreis von drei Kilometern um das Festivalgelände ein kostenloser Parkplatz frei ist, ist er spätestens Freitagabend belegt, denn die Gäste kommen nicht nur mit Zelt oder Caravan an die Saale. Hunderte übernachten bei gastfreundlichen Rudolstädtern, zudem kehren viele, die in der Stadt groß geworden sind, für dieses Wochenende zurück und beziehen ihr früheres Kinderzimmer.

5. Meiden Sie die Elisabethbrücke, wenn Sie mit Kinder- oder Handwagen unterwegs sind!

Wenn die Kernstadt für drei Tage ihre Einwohnerzahl verdoppelt, kommt es zwangsläufig zu gelegentlichen Staus auf den Routen zwischen den einzelnen Veranstaltungsorten. Einer der neuralgischen Punkte ist die Elisabethbrücke über die Saale in Höhe der Polizeistation.

6. Suchen Sie nicht nach Künstlern, die Sie kennen; es gibt keine!

Das "Line-up", also die Bands, die in Rudolstadt auftreten, ist in diesem Jahr eher etwas für ausgemachte Freunde von Folk, Roots und Weltmusik. Wer auf Vertrautes treffen will, ist bei einheimischen Künstlern richtig, welche da wären: Frank Bettenhausen, Mandolinenorchester Wanderlust, Thüringer Folkloretanzensemble, Thüringer Symphoniker.

7. Machen Sie sich einen Tagesplan und vergessen Sie ihn sofort wieder!

Sich einen Plan zu machen, wen man wann wo sehen will, ist erstmal ein guter Plan. Allerdings einer, den man am Ende nie umgesetzt haben wird, weil immer etwas Schönes dazwischen kommt. Alte Festivalhasen raten daher: Einfach treiben lassen und dort verweilen, wo es einem gefällt.

8. Lassen Sie den Bürgermeister in Ruhe, er kann meistens nichts dafür!

Die namensgebende Stadt ist zwar Veranstalter des Rudolstadt-Festivals, Bürgermeister Jörg Reichl (BfR) aber nicht für alles verantwortlich. Lassen Sie den Mann mit dem Sommerhut sein Tanzfest genießen und beschweren Sie sich - falls es Grund gibt - bei der Festivalleitung, die sich im Stadthaus "Deutscher Krug" am Platz der OdF befindet.

9. Seien Sie freundlich und tolerant, auch wenn es Ihnen schwerfällt!

Das Rudolstadt-Festival lebt von der Vielfalt - und es lebt Vielfalt. Eines der Alleinstellungsmerkmale ist, dass es an den vier Tagen quasi keine Kriminalität gibt. Sie brauchen keine Polizei rufen, wenn es im Heinepark nach Cannabis riecht. Die Polizisten können das selber riechen.

10. Wenn Sie über solche Tipps nur den Kopf schütteln können, fahren Sie lieber weg!

Es gibt auch andere schöne Gegenden in Thüringen, die man auf der Flucht vor Lebensfreude und lauter Musik mal für ein Wochenende besuchen kann. Gleich hinter der Stadtgrenze von Saalfeld beginnt beispielsweise der landschaftlich sehr ansehnliche Landkreis Sonneberg...